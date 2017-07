Opintotuen asumislisä lakkaa elokuun alussa — opiskelija, näin haet yleistä asumistukea

Opintotuen asumislisä lakkaa elokuun alusta lähtien. Samalla Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Kela muistuttaa kaikkia opiskelupaikan saaneita opiskelijoita hakemaan ajoissa opintotukea ja asumistukea. Opintotuki ja asumistuki haetaan nyt erikseen.

Asumistukihakemuksen voi tehdä, kun on vuokrasopimus sekä tietää, kenen kanssa asuu ja mitkä ovat tulot. Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle.

Asumistuki voidaan myöntää elokuusta alkaen, jos hakemus on Kelassa syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi vuokrasopimuksen pitää olla voimassa elokuun 1. päivästä alkaen ja asuntoon pitää myös muuttaa elokuun aikana.

Hakemukset kannattaa lähettää ajoissa, sillä perinteisesti tukia haetaan viime tipassa jolloin käsittelyt ruuhkautuvat ja hidastuvat.

Toimi näin kun haet tukia Kelalta

Hae opintotukea heti, kun opiskelupaikkasi selviää.

Hae asumistukea heti, kun sinulla on vuokrasopimus, tiedät kenen kanssa asut ja kuinka suuret syksyn tulosi ovat.

Yleinen asumistuki myönnetään koko ruokakunnalle yhteisesti. Samaan ruokakuntaan kuuluvat esimerkiksi puoliso, lähisukulaiset sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet.

Hakemukseen pitää liittää vuokrasopimus. Täältä näet ne vuokranantajat, joilta Kela saa tiedot sähköisesti eikä vuokrasopimusta tarvitse toimittaa.

Asumistuki voidaan myöntää elokuun alusta alkaen takautuvasti, jos hakemus on Kelassa syyskuun loppuun mennessä. Ehtona on, että vuokrasopimuksen pitää alkaa 1. elokuuta ja asuntoon on myös muutettu elokuussa.

Helpoiten hakemukset voi tehdä Kelan asiointipalvelussa.

