Koskenäyräällä uusi toimija — jokimaisemissa voi nyt järjestää kokouksia ja juhlia

Kuva: Jussi Lopperi

Koskenäyräs Kotkan Kaukolassa on avoinna jälleen asiakkaille usean vuoden hiljaiselon jälkeen. Uuden yrittäjän tavoitteena on vahvistaa Kymijoen matkailuimagoa ja toimia yhteistyössä alueen muiden yrittäjien kanssa.

Vuokraustoiminnasta vastaa 27-vuotias yrittäjä Otto Palmu.

— En tiedä mistä asia juolahti mieleeni, mutta muistin, että Koskenäyrään kiinteistö oli myynnissä ja mietin, että vieläköhän A-klinikkasäätiö olisi kiinnostunut sen myymisestä. Rakennusta on nyt sisustettu uudestaan ja ensi talvena on tarkoitus tehdä pintaremonttia, kertoo Palmu.

Palmu on kasvanut yrittäjäperheessä ja on koulutukseltaan restonomi. Hänellä on ravintola-alan johtotehtävistä yli kuuden vuoden kokemus.



Koskimaisemissa voi järjestää juhlia, tapahtumia ja kokouksia ympäri vuoden, myös juhlapyhinä.

— Tiloissa voi järjestää esimerkiksi häitä, virkistäytymis- ja saunailtoja tai vuokrata kiinteistön lomailua varten, suunnittelee Palmu.

Huoneita vuokrataan myös yksittäisille matkailijoille. Tilat ovat käytössä niin yksityis- kuin yritysasiakkaille.



Palmu on itse kasvanut Kymijoen varressa ja kokee alueen kehittämisen tärkeäksi.

— Koskenäyräs on lähellä Kotkan keskustaa, mutta samaan aikaan rauhallisella ja suojaisalla paikalla.

Yrittäjä kohdistaa toiveensa ensi kesään.

— Asioita järjestellessä meni sen verran aikaa, että tämä kesä on jo mennyt. Täyteen vauhtiin toiminta pääsee ensi kesänä. Haluan tulevaisuudessa tehdä Koskenäyräästä luksusjuhlapaikan. Toimin yksin ja tavoitteenani on itseni elättäminen tällä toiminnalla, kertoo Palmu.

Koskenäyrään löydät internetistä www.koskenayras.fi.