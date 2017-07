Uutinen

Kymen Sanomat: Jylpyllä uusi elämysviihdekeskus lapsille ja lastenmielisille Kotkalainen Samuel Sterling on monialayrittäjä. Hänen yrityksessään on monta toimialaa, uusin on juhla- ja elämyskeskus. — Vuoraamme tilan ja rekvisiitan esimerkiksi lasten syntymäpäiväjuhliin. Meillä on myös pakohuoneita, missä ryhmä voi pelata suosittuja Pako-pelejä. — Ylipäätään tavoitteenani on, että Jylpyllä voisi olla useiden yrittäjien rypäs. Toimintoja, jotka luovat elämyksiä niin lasten kuin aikuisten vapaa-aikaan. Sterling oli reilut parikymmentä vuotta logistiikka-alan yrittäjä. Olosuhteet muuttuivat, Samuel Sterling otti myös uuden suunnan. Aiheesta lisää Kymen Sanomissa keskiviikkona. Lue koko uutinen:

