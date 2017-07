Uutinen

Kymen Sanomat: Evakoille muistomerkki Miehikkälään Miehikkälässä paljastetaan ensi sunnuntaina muistomerkki kaakonkulmalaisille evakoille, jotka kesällä 1944 evakuoitiin Länsi-Suomeen. Sodan päätyttyä evakot pääsivät palaamaan kotiin, joten heistä ei ole liikoja puhuttu ja muistettu. Ajatus muistomerkistä sai alkunsa kun joukko kaakonkulmalaisia vieraili Paimiossa vuonna 2012 ja silloin paljastettiin siellä olevalla ”Pääteasema” muistomerkillä Ala-Urpalasta haettu kivi. Lähtöasema muistomerkin pystytykseen on sen samanmuotoisuuden takia saatu lupa Paimion Karjalaseuralta ja Pääteasema muistomerkin suunnittelijalta. Muistomerkin rakentamiseksi noudettiin evakkokunnista Paimiosta, Piikkiöstä,Tarvasjoelta, Marttilasta ja Pöytyältä pikkukiviä Lähtöasema-muistomerkkiin. Muistomerkkihankkeen toteuttaja on Muurikkalan Kyläyhdistys ja evakko-päivän järjestävät kyläyhdistys ja Miehikkälän Kulttuuritoimi yhdessä. Halutessaan yleisö voi pukeutua evakkopäivänä evakkoajan henkeen, vanhoihin vetimiin. Päivän juhlatilaisuus on Keskuskoululla kello 15.00 alkava Evakkoreki 2 -esitys, jossa estradilla ovat Erkki Liikanen, laulu, Mika Huusari, harmonikka ja kertojana Pertti Araviita. Evakko-muistomerkin ”Lähtöasema” paljastustilaisuus sunnuntaina 16. heinäkuuta Miehikkälässä Kunilan pihalla kello 13. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/05/Evakoille%20muistomerkki%20Miehikk%C3%A4l%C3%A4%C3%A4n/2017322434857/4