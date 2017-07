Uutinen

Kymen Sanomat: Wimbledonin etiketit ja alusta ovat tulleet Orpanalle tutuiksi — ”Ruoho ei ollut niin vaikea kuin ajattelin” Perinteisen Wimbledonin tennisturnauksen tarkat etiketit ovat tulleet haminalaislähtöiselle Oona Orpanalle Lontoossa tutuiksi. Orpana on ollut Englannissa nyt viikon. — Esimerkiksi treenikentille ei saa mennä minuuttiakaan aikaisemmin ennen kuin oma treenivuoro alkaa. Meidät on pyydetty kentältä kerran pois, koska olimme pelaamassa kolmea minuuttia sovittua aikaisemmin, hän sanoo. Valkoiset peliasut ovat Wimbledonin turnauksen tärkeimpiä kriteereitä. Asussa ei saa olla mitään muita värejä. — Jouduimme tilaamaan oikeaan jalkaan uuden valkoisen nilkkatuen, koska mustalla tuella en saanut pelata. Ennen Wimbledonia Orpana osallistui Roehamptonissa pelattuun esiturnaukseen. Turnauksen karsinnassa hän kaatoi ensimmäisellä kierroksella britti Anna Loughlanin erin 7—5, 6—1. Toisella kierroksella tie nousi pystyyn saksalaisen Jule Niemeierin voittaessa 6—4, 6—3. Ennen Roehamptonin pelejä Haminan Tennisseuran kasvatti ei ollut koskaan aikaisemmin pelannut ruoholla. Ennen otteluita hän kerkesi ottamaan tuntumaa ruohokenttään kerran. Alusta tuli hänelle kuitenkin nopeasti tutuksi. — Ruoho ei ollut niin vaikea kuin ajattelin. Tykkään pelata sillä, Orpana sanoo. Orpanan mukaan ruohoalusta eroaa eniten muista nopeudessa. — Ruoholla mennään todella vauhdilla. Pallon pomppu on matalampi ja peliasento täytyy olla myös matalampi, hän kertoo. Seuraavaksi Orpana suuntaa katseensa Wimbledonin tyttöjen turnauksen karsintaan, jonka ensimmäinen kierros pelataan torstaina. Orpanan vastus arvotaan turnauksen perinteitä noudattaen vasta keskiviikkoiltana. Ennen tenniskauden kolmatta Grand Slam -turnausta 16-vuotias tennisässä on rauhallisin mielin. — Wimbledon on tietysti erityinen paikka pelata, mutta en jännitä oikeastaan vielä yhtään, hän sanoo rauhallisesti. Lue koko uutinen:

