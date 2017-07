Uutinen

Kymen Sanomat: Varissaari Rock antaa uusille bändeille nimeä Vuosikymmeniä kotkalaisen kesän vakiotapahtumiin kuulunut Varissaari Rock järjestetään Fort Elisabethin linnakesaarella ensi lauantaina. Muusikot ovat olleet pitkään Varissaari Rockin järjestäjiin kuuluneen kotkalaisen Jukka-Pekka Virtasen mukaan yhteistoiminnassa kulloisenkin ravintoloitsijan kanssa. Virtasen oma bändi Rising Sun on ollut tapahtuman primus motorina ja koordinaattorina jo useat vuodet. Ensimmäiset rocktapahtumat Varissaaressa järjestettiin 80-luvun alkupuolella. – Tuolloin järjestettiin muutama tapahtuma KELMU:n voimin ja esiintyjänä oli jopa J.Karjalainen, kertoo Virtanen. Varissaari Rock on ollut yksi astinlauta paikallisille bändeille saada nimeä. – Yleensä tapahtumassa on ollut 3-4 yhtyettä. Osa yhtyeistä on ollut jo pitkään musiikkia tahkonneita, mutta aina on pyritty ottamaan mukaan myös tuoreempia bändejä, kertoo Virtanen. Tällä kertaa lavalle nousevat southern- ja countryrockia soittavan Rising Sunin lisäksi kotkalaiset HardRockin’ Group, joka esittää cover-musiikkia 70-, 80- ja 90-luvuilta Procol Harumista Totoon sekä kouvolalainen Bad Mankeys, joka soittaa funk- ja hardrockia. Tapahtuma järjestetään lauantaina 8. heinäkuuta kello 15.00 alkaen. Lue koko uutinen:

