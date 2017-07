Uutinen

Kymen Sanomat: Tehtaanjohtaja: Kotkan sokeritehtaan tulevaisuus näyttää hyvältä Kotkan pitkän perinteen sokeritehdas, kansainvälisen DuPondin tehdas, on saanut uuden tehtaanjohtajan. Tehtävässä toimii 1.7. alkaen Mari Kainiemi. — Kotkan tehdas on hyvässä kunnossa ja tulevaisuus näyttää positiiviselta. Hän ei halua spekuloida tulevaisuutta enempää, tehtaanjohtaja sanoo. Uusi johtaja asuu Pyhtäällä. — Kymenlaakso on hyvä asuinpaikka. Asunnot ovat pääkaupunkiseutuun verratessa edullisia, etäisyydet ovat edukkaat halusi sitten minne tahansa. Lisää aiheesta Kymen Sanomissa tiistaina. Lue koko uutinen:

