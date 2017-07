Uutinen

Kymen Sanomat: Suomessa maksuhäiriömerkinnät ovat jyrkässä nousussa Alkuvuonna Suomessa rekisteröitiin yli 100 000 maksuhäiriömerkintää enemmän kuin viime vuoden alussa. Maksuhäiriöitä oli yli 12 % enemmän viime vuoden tammi-kesäkuusta. Samanlaista kasvua ei ole ollut yli viiteen vuoteen. Asiasta tiedotti Suomen Asiakastieto Oy. Kokonaisuudessaan maksuhäiriöitä on tällä hetkellä hieman alle 373 000 henkilöllä. Maksuhäiriöiden määrän kasvu ei kuitenkaan tullut yllätyksenä — Henkilöillä on useita luottoja ja moni yrittää yhä paikata huonoa taloustilannettaan uudella lainalla. Osa kuluttajista ottaa yksinkertaisesti liikaa luottoa suhteessa tuloihin. Kun lainaa alkaa olla moneen suuntaan ja lyhennykset liian vaativia, korttitalo sortuu. Ensimmäinen maksuhäiriö aiheuttaa sen, että uutta lainaa ei enää saa, jonka jälkeen maksuhäiriöitä tulee lisää, toteaa liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Suomen Asiakastieto Oy:stä. Maksuhäiriöt eivät kuitenkaan aina anna kattavaa kuvaa kuluttajan tilanteesta. Lainaa saatetaan silti myöntää henkilölle, jolla on vaikeuksia nykyisten lainojensa kanssa, minkä vuoksi ajan myötä luotot alkavat jäädä maksamatta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/04/Suomessa%20maksuh%C3%A4iri%C3%B6merkinn%C3%A4t%20ovat%20jyrk%C3%A4ss%C3%A4%20nousussa/2017522431598/4