Kymen Sanomat: Northvoltin akkutehdas ei tule Etelä-Kymenlaaksoon — seudulle halutaan houkutella muuta teollisuutta Ruotsalainen akkutehdas Northvolt julkisti tänään paikkakunnat, joiden kanssa se jatkaa akkutehtaansa sijoituspaikan harkintaa. Ne ovat Skellefteå ja Västerås Ruotsista. Kotkan-Haminan seutu oli mukana kisassa loppuun asti. Northvolt valitsi alkuvuonna seudun yhdeksi kymmenestä ehdokkaastaan akkutehtaansa mahdolliseksi sijoituspaikaksi. Niistä kahdeksan oli Ruotsista ja Suomesta kaksi. Yhtiön edustajat tutustuivat Kotkan-Haminan seudun tarjontaan tarkemmin 16. toukokuuta. Northvoltin ratkaisu on pettymys Kotkan-Haminan seudulle, mutta koko hakuprosessi nähdään erittäin tärkeänä oppimistapahtumana. Eurooppaan sijoittuu lähivuosina toistakymmentä vastaavaa teollisuuslaitosta. Kaakkois-Suomi aikoo ottaa niistä osansa. — Olimme kilvassa mukana tosissamme ja saimme siitä asiakkaalta tunnustusta. Opimme tässä prosessissa paljon omista vahvuuksistamme ja heikkouksistamme. Kehitämme seutuamme niin, että seuraaville asiakkaille olemme entistä valmiimpia. Akkutehdasmarkkina kasvaa voimakkaasti, korostaa hankintaprosessia vetävä Cursor Oy:n myyntijohtaja Harri Eela. Pääsy 10 paikkakunnan joukkoon toi myös seudulle arvokasta näkyvyyttä kohteena, joka tarjoaa erinomaisia sijoittumisvaihtoehtoja satamasidonnaiselle teollisuudelle. Kotkan-Haminan seutu onkin jo aloittanut keväällä satamasidonnaisen teollisuuden hankintaan keskittyvän markkinointikampanjan, joka suuntautuu ulkomaille. Markkinointia hoidetaan muun muassa uuden sivuston www.kotkahaminasuperhub.fi kautta. — Meillä on selkeä suunnitelma, kuinka etenemme tästä. Valmistunutta materiaalia, markkinatietoa ja oppeja hyödyntäen olemme jälleen vahvempia seuraavien asiakkaiden kanssa. Kotkan ja Haminan seudun ehdoton valtti uudelle teollisuudelle on logistiikka: Suomen logistinen solmukohta sijaitsee Kaakkois-Suomessa. Helsinki-Vantaan lentoasemalle pääsee Kotkasta tunnissa E18-moottoritietä pitkin, ja juna Pietariin kulkee alueen kautta. HaminaKotka on Suomen suurin vientisatama, josta on jatkuvat yhteydet maailmalle. Lue koko uutinen:

