Kymen Sanomat: Kotkan seudun bussiliikenteeseen mobiililippu Kotkan seudun Waltti-liikenteessä otetaan maanantaina 10. heinäkuuta käyttöön Semel Reissu -mobiililippu. Mobiililippu on tarkoitettu varsinkin satunnaisesti linja-autoa käyttäville. Asiakkaan maksama matkan hinta on mobiililipulla kalliimpi kuin Waltti-arvokortilla, mutta kertamaksua halvempi. Lisäksi mobiililipulla maksaminen on nopeampaa kuin kertamaksulla, joten se nopeuttaa rahastustapahtumaa. Mobiililippua varten asiakas tarvitsee Semel Oy:n Reissu-sovelluksen omalle mobiililaitteelleen. Sovellukset ovat ladattavissa ilmaiseksi AppStoresta ja Google Play -sovelluskaupasta. Mobiililippua käyttävän asiakkaan tulee latauksen jälkeen rekisteröityä sovelluksen käyttäjäksi, jonka jälkeen sovelluksen kautta voi ostaa lipun, jonka matkustaja näyttää mobiililaitteestaan kuljettajalle. Kuljettaja varmistaa lipun oikeellisuuden ja rekisteröi maksun myyntilaitteelle. Mobiililipun voimassaoloaika on ostohetkestä 90 minuuttia, ja se on ostettava ennen linja-autoon nousua. Mobiililippu maksetaan sovelluksien tarjoamilla tavoilla. Maksu ohjautuu sovelluksien palveluntarjoajille, jotka vastaavat sovelluksien toimivuudesta. Palveluntarjoajat välittävät maksun lopulta kaupungille. Linkki Semel Reissun kotisivuille, jossa lisätietoa mobiililipusta: https://www.reissulippu.com Lue koko uutinen:

