Kymen Sanomat: Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Terhi Lindholm: Northvoltin päätös ei lannista — uusia hankkeita on jo vireillä Ruotsalaisen akkutehdas Northvoltin päätös pudottaa Kotkan ja Haminan seutu uuden tehtaansa sijoituspaikkakisasta oli pettymys Kotkan kaupungin kehitysjohtajalle Terhi Lindholmille. — Tietysti tämä on pettymys, koska alueemme oli varteenotettava vaihtoehto akkutehtaan sijoituspaikaksi. Saimme Northvoltilta hyvää palautetta, kertoo Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Terhi Lindholm. Lindholm toteaa, että Northvoltin tekemä päätös ei kuitenkaan lannista Kotkan markkinoijia ja kehittäjiä. — Käynnissä on kaikenlaisia hankkeita ja menemme tästä eteenpäin. Kotkan ja Haminan seudun ehdoton valtti uudelle teollisuudelle on logistiikka. Haminan — Kotkan satama on Suomen suurin vientisatama, josta on jatkuvat yhteydet maailmalle. Lue koko uutinen:

