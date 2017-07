Uutinen

Kymen Sanomat: Korkeakoulujen yhteishakuun kuuluva ensikertalaiskiintiö askarruttaa hakijoita jopa liikaa Kotkalainen Jani Järvisalo sai vastikään tietää, että pääsi opiskelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Insinööriopinnot syksyllä aloittava Järvisalo on sitä mieltä, että ensikertalaiskiintiö on hyvä uudistus. — On hienoa, että annetaan suurempi mahdollisuus erityisesti nuorille. Korkeakoulujen yhteishaun ensikertalaiskiintiö hermostuttaa hakijoita liikaa, arvioi Opetushallituksen erityisasiantuntija Merja Väistö. Väistön mukaan suurin osa hakijoista on vuosittain ensikertalaisia ja vastaavasti suurin osa hyväksytyistä on ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevia. Tästä syystä kiintiötä ei tulisi pelätä. — Se on vain keino varmistaa, että saadaan riittävästi ensikertalaisia. Suurimmassa osassa tapauksista valinnan tulos ei olisi erilainen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) hakijapalveluiden suunnittelija Riitta Heikkilä kertoo, että hakijapalveluihin on tullut paljon yhteydenottoja aiheesta. Alempien hakukohteiden hyväksyminen ja ensikertalaisuuden menettäminen askarruttaa hakijoita. — Meillä ensikertalaisten kiintiö on 80 prosenttia useisiin koulutuksiin. Esimerkiksi edellisellä hakukerralla ensikertalaisia valittiin selvästi enemmän, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kiintiöllä ei ole ollut merkitystä, Heikkilä sanoo. Lue koko uutinen:

