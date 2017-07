Uutinen

Kymen Sanomat: Karoliina Arvilommi tekee villasta kuvia — näyttely avautuu Haminan Ruutikellarissa keskiviikkona Galleria Ruutikellarin takaseinällä on värikäs villainen perhe. Karoliina Arvilommin tekstiilityö Sukupolvet esittää isoäitiä, äitiä ja lasta. Teoksella on myös toinen nimi, Ulkona Edenissä, joka tekstiilitaiteilijan mukaan viittaa ihmisen kyvyttömyyteen nauttia elämästä. — Me olemme jo paratiisissa, mutta unohdamme sen. Me nyrpistelemme nenäämme, vaikka meidän pitäisi iloita tästä hienosta paikasta, joka meillä on, Arvilommi sanoo. Teos on esillä Olioiden olemassaolon todennäköisyydestä -näyttelyssä, joka avautuu Haminan kesägalleriassa keskiviikkona. Näyttelyn nimi kertoo Arvilommin mukaan siitä, että kaikki täällä maapallolla on samasta aineesta tehtyjä, niin ihmiset, eliöt kuin kasvitkin. — Olemme kaikki lähtöisin samasta solusta. Tämä on Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä asuvan Arvilommin ensimmäinen näyttely synnyinkaupungissaan. Pitkän uran tehnyt tekstiilitaiteilija kuvailee ripustusta tärkeäksi hetkeksi, sillä juuri Haminassa hän sai kipinän taiteen tekemiseen. — Olin lukion ensimmäisellä luokalla, kun näin Haminan käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen näyttelyn. Silloin tiesin, että haluan tehdä tekstiilejä, Haminasta vuonna 1983 taidekutojaksi valmistunut Arvilommi kertoo. Töissään Arvilommi käyttää perinteistä vesihuovutustekniikkaa, johon hän on yhdistellyt omia tekniikoitaan. Taiteilija sanoo valmistavansa villasta kuvia. Teostensa materiaalina Arviolommi käyttää suomenlampaan villaa, jonka hän ostaa suoraan paikallisilta luomutiloilta. Pesun, värjäyksen ja karstauksen hän tekee yhdessä miehensä kanssa. — Haluan tietää, mistä villa tulee. Näin tiedän, että lampailla on hyvä elämä, ja samalla varmistan villan laadun. Arvilommi aloitti uransa käyttötuotteilla, kuten repuilla ja huiveilla. 1990-luvulla hän siirtyi tekemään ryijyhattuja, joita varten hän opetteli huovuttamaan. Lopulta huovutus vei hänet mukanaan. Arvilommin mukaan huovutus on tekniikkana vapaa ja maalauksellinen eikä se tarvitse tarkkaa etukäteissuunnittelua. — Teen hitaasti ja käsin. Hitaus on tässä maailmassa hyvä asia. Karoliina Arvilommin näyttely Galleria Ruutikellarissa (Roopertinkatu 11, Hamina) 6.—30.7. Näyttelyn avajaisia vietetään keskiviikkona 5.7. klo 15—18. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/04/Karoliina%20Arvilommi%20tekee%20villasta%20kuvia%20%E2%80%94%20n%C3%A4yttely%20avautuu%20Haminan%20Ruutikellarissa%20keskiviikkona/2017322433671/4