Uutinen

Kymen Sanomat: Hyvinvointivaliokunta aikoo puuttua Haminan terveysaseman sisäilmaongelmiin Haminan hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Riitta Hytönen kertoo, että tulevalla kaudella hyvinvointivaliokunta aikoo puuttua Haminan terveysaseman sisäilmaongelmiin. Hytösen mielestä vastaaviin ongelmiin pitäisi pystyä puuttumaan huomattavasti nykyistä nopeammin. — Tämän olemme luvanneet hoitaa tavalla tai toisella. Ihmiset eivät pysty työskentelemään sellaisissa oloissa, Hytönen sanoo. Hyvinvointivaliokunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä edistää asukkaiden hyvinvointia. Tilanne saattaa muuttua sote-uudistuksen tullessa voimaan. — Saa nähdä mitä tapahtuu. Jos sosiaali- ja terveyspalveluista huolehtiminen siirtyy maakunnalle, niin ehkä tämän valiokunnan tehtäväksi jää sitten enää kirjaimellisesti hyvinvoinnin edistäminen, Hytönen sanoo. Hytösen mielestä on tärkeää, että asiakasnäkökulma otetaan sote-uudistuksen jälkeenkin huomioon. — Pelkään, että soten myötä katoaa avoimuus. Nyt kuntalaisilla on suora yhteys valiokuntaan ja päättäjiin, mutta tulevaisuudessa kunnan ja maakuntahallinnon välillä pitäisi olla jonkinlainen kytkös, Hytönen pohtii. Kymen Sanomien sarjassa esitellään kaikkien lehden levikkialueen kuntien lauta- ja valiokunnat. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/04/Hyvinvointivaliokunta%20aikoo%20puuttua%20Haminan%20terveysaseman%20sis%C3%A4ilmaongelmiin/2017322419894/4