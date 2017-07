Uutinen

Kymen Sanomat: Suomalaiset lapset ovat huonoja syömään vihanneksia — Kerro vinkkisi kuinka saat lapsesi syömään vihanneksia! Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan kolmannes 6—9-kuukauden ikäisistä ja viidennes 9–12-kuukauden ikäisistä lapsista ei syö vihanneksia ja hedelmiä ollenkaan. — Suomalaiset lapset ovat erityisen huonoja syömään vihanneksia. Nirsot lapset yleensä karttavat niitä ja nirsoilu saavuttaa huippunsa noin kahden vuoden iässä, mutta häviää vähitellen 5—8 ikävuoteen mennessä, kertoo toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen Kauppapuutarhaliitosta. Neofobia eli uusien asioiden ja kokemusten kammo liittyy lapsilla myös kasviksiin. — Neofobian arvellaan liittyvän geneettiseen taustaan, jossa pienet lapset valitsevat mielellään runsaasti energiaa sisältäviä makeita ja suolaisia, runsaasti energiaa sisältäviä ruokia ja karttavat kitkerän makuisia ruokia, sillä kitkeryys liittyy usein myrkyllisyyteen. Kitkeryyden aistimisessa on eroja, mikä selittyy lasten perintötekijöillä. — Lapsi voi siis hyljeksiä ruoka-ainetta luontaisesti, mutta myös sen takia, että häntä ei ole totutettu syömään sitä siinä vaiheessa kun hän totuttelee erilaisiin makuaistimuksiin, toteaa Jalkanen. Halukkaimmin lapset syövät tuttuja ruoka-aineita ja kasviksia tuleekin tarjota lapsille runsaasti — myös erilaisissa muodoissa. Kun hedelmiä ja vihanneksia on tarjolla mahdollisimman monipuolisesti, lapsi tottuu niiden makuun ja oppii syömään niitä. — Runsas valikoima auttaa myös vähentämään ennakkoluuloja. Lapset, joiden ruokapöydässä on tarjolla runsaasti erilaisia kasviksia, maistavat helpommin myös uusia ruokia. Ihmiselämän alkutaipaleella koetut maku- ja muut aistimukset muokkaavat myös myöhempiä ruokatottumuksia, kertoo Jalkanen. Syövätkö sinun lapsesi vihanneksia? Kerro vinkkisi kuinka saat lapsesi syömään vihanneksia! Lue koko uutinen:

