Uutinen

Kymen Sanomat: Puheenjohtajan ääni: Kaakon kaksikon rakennuslautakunta Kaakon kaksikon rakennuslautakunta hoitaa sekä Virolahden että Miehikkälän asioita. Lautakunta toimii tiiviissä yhteistyössä kuntien yhteisen rakennusvalvonnan kanssa. Lautakunnan käsiteltäväksi päätyvät esimerkiksi tieavustukset ja osa rakennus- ja poikkeusluvista. Työnjakoa ohjaa hallintosäännöstö. Esimerkiksi pääosa rakennus- ja poikkeusluvista hoituu rakennustarkastajan kautta, joihinkin tarvitaan silti myös lautakunnan siunaus. — Päätökset perustuvat lakiin, puheenjohtaja Wilma Kirkkopelto-Pakarinen (kesk.) toteaa. Kirkkopelto-Pakarinen aloittaa uutena rakennuslautakunnan johdossa. Ensikertalainen hän ei kuitenkaan ole, edellinen pesti oli hänen ensimmäisellä valtuustokaudellaan 2009—2012. — Opin silloin, että asiat eivät ole helppoja, mutta sitäkin kiinnostavampia. Saimme luotua hyvän, keskustelevan ilmapiirin, jonka toivon jatkuvan myös nyt alkaneella kaudella. Tuoreessa rakennuslautakunnassa on vain kaksi jäsentä, jotka olivat mukana viime kaudella. Muut ovat uusia kasvoja. — Aionkin pitää pienen briiffauspalaverin ennen ensimmäistä varsinaista kokousta. Tarkoituksena on tutustua ja keskustella tavoitteista. Toivon avointa ja hyvää yhteishenkeä. Lautakunnan tärkein kontakti on rakennustarkastaja Risto Poikolainen. Hän on läsnä kokouksissa ja toimii asiantuntija-apuna ja asioiden esittelijänä. — Yhteistyö sujui hyvin jo edellisen kerran, kun olin puheenjohtajana. Ristolla on paras asiantuntemus. Itse myönnän nöyrästi olevani taas tässä aluksi oppityttönä. Neljässä vuodessa ehtii muuttua niin paljon. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/03/Puheenjohtajan%20%C3%A4%C3%A4ni%3A%20Kaakon%20kaksikon%20rakennuslautakunta/2017322427855/4