Kymen Sanomat: Mun museo tutustuttaa lapset Merikeskus Vellamoon Keskiviikkona Kotkan kaupungin nuoret kesätyöntekijät MunMuseo -hankkeesta järjestävät Merikeskus Vellamon upealla katolla lasten ja nuorten tapahtuman. Vellamo Action Day -tapahtumassa on luvassa muun muassa erilaisia kilpailuja, arvontaa, aktiviteetteja sekä pomppulinna kaikenikäisille sisällä taidenäyttelyssä. Pomppulinna on osa kuvataidenäyttelyä Come Hell or High Water, Andy Bestin ja Merja Puustisen veistoksia. – MunMuseo -hanketta, joka tunnetaan myös nimellä MunTaide, on toteutettu ympäri maailmaa, kertoo Vellamon tapahtuman ohjaaja ja tuottaja Jenni Kuustie. Tapahtuma on avoin kaikenikäisille, mutta ohjelma on suunnattu ensisijaisesti alakouluikäisille. Päivän aikana toimintaansa on esittelemässä Lasten Kulttuurikeskus, Lasten Meripäivät ja Kotkan Ohjaamo. Lopuksi paikalle saapuu paikallinen tubettaja Aleksi Gaming. Tapahtuman ovat ideoineet Kotkan nuorisotoimessa kesätyöntekijöinä oleva kuuden nuoren ryhmä. – Nuoret palkattiin nimenomaan tekemään MunMuseo-projektia. He ovat kasanneet tätä tapahtumaa nyt neljän viikon ajan, ja työ on ollut hyvää, sanoo Kuustie. Vellamo Action Day -tapahtumapäivä alakouluikäisille järjestetään Merikeskus Vellamon katolla keskiviikkona 5. heinäkuuta kello 13.00-16.00. Lue koko uutinen:

