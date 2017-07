Uutinen

Kymen Sanomat: Markku Toimela on tehnyt vuosia avustustyötä muun muassa Pohjois-Koreassa — on kohdannut väkivaltaa elämässään vain kerran Kuusaalainen Markku Toimela varoitti vaimoaan kosiessa, että hän osallistuu vielä myöhemmin avustustyöntekijänä kehitystyöhön. Vaimo suostui kosintaan. — Vaimo vain nauroi, että noilla englannin kielen taidoillako, Toimela, 62, muistelee 40 vuotta myöhemmin. Kesäkuun lopussa Markku Toimelasta julkaistiin elämäkerta nimeltä Salakahvilla Pohjois-Koreassa (Docendo). Kirjan haamukirjoittaja on tuttu mies. — Olen tuntenut Kaj Aallon yli 40 vuotta. Hän on ollut itsekin avustushommissa kaksi kertaa, Toimela kertoo. Kirja kertoo lähes kielitaidottomasta ja lukihäiriöisestä autonasentajasta, joka vuonna 1986 luopuu kaikesta ja muuttaa perheensä kanssa Bangladeshiin kehitysaputyöhön. Tähän mennessä Toimela on tehnyt kehitysaputyötä palkattuna ja vapaaehtoisena yli kolmekymmentä vuotta eri puolilla Aasiaa. Kehon kielellä pärjää maailmalla Kielitaito on luonnollisesti vuosien kuluessa karttunut. Toimela tulee paikallisella kielellä toimeen niin Mongoliassa ja kuin Bangladeshissäkin. Englantikin on hallussa, mutta tärkeimpänä hän pitää kehon kielioppia. — Kehon kieli ratkaisee, menet sitten pankkiin tai tulliin. Jos olet aito, sinua ei jymäytetä, ei ainakaan pahasti. Toimela toivoo oman esimerkkinsä kannustavan myös muita. Jokainen työ voi olla seikkailu. Kaikki työ kannattaa ottaa vastaan. — Myös oppimisvaikeuksista kärsivillä voi olla mahdottoman hieno elämä edessä. Kaikki on mahdollista. Avustustyötä Pohjois-Koreassa lähes 10 vuotta Markku Toimela on kasvanut kristillisessä perheessä, jossa heikko-osaisten auttaminen oli itsestäänselvyys. Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida on avannut hänelle reilun kolmen vuosikymmenen aikana paljon rikkaampia elämyksiä, mitä hän olisi voinut kokea autonasentajana ja karjatalouskoneiden myyjänä Kaakkois-Suomessa. — Olen tähän mennessä varmaan rakentanut enemmän taloja kuin korjannut autoja. Toimelan kehitysapu-ura alkoi Bangladeshissä orpokodin autonkorjaajana. Tuota pikaa hän johti rakennustöitä eri puolilla Aasiaa. Mongoliassa hän oli mukana muun muassa kristillisen radioaseman pystyttämisessä ja hammaslääkäriklinikan rakennustöissä. Vuodesta 2008 hän on tehnyt avustustyötä Pohjois-Koreassa. — Olen rakentanut sinne muun muassa 12 siemenperunavarastoa. "Kalja-auton kuljettaja hakattiin ja olutta vietiin" Avustustyössä ihminen on lähellä suurimpia iloja ja suruja. Bangladeshissä linnut vaikenivat, kun Kuwaitin sodassa pommitetut öljytornit peittivät savullaan auringon kolmeksi päiväksi. Samassa kohteessa Toimela sai kokea ensimmäisen kerran, miltä monsuunisateiden jälkeinen tulva tuntuu. — Meidänkin asunnossa vesi nousi toista metriä. Mongoliassa Toimela on hytissyt parhaimmillaan 42 asteen pakkasessa. Pohjois-Koreassa elämistä kaiken aikaa seuraavat valvojat kummastuttivat vain hetken. — Eihän niiden kanssa sänkyä kuitenkaan jaettu. Tajusin, että nämähän ovat työkavereita, eikä niitä voi valita. Väkivaltaa Markku Toimela on kohdannut elämässään vain kerran. Syksyllä 2006 hän palasi Mongoliasta ja ehti ajaa kaupan jakeluautoa vain kuusi yötä, kun hänet ryöstettiin Kouvolan Lehtomäessä. Kouvolan Sanomissa julkaistu uutinen huvittaa kristillistä miestä vieläkin. Otsikossa näet luki: Kalja-auton kuljettaja hakattiin ja olutta vietiin. Valuutta puhuu Pohjois-Koreassa Markku Toimela ei usko, että Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välille syttyy sotaa. Venäjä ja Kiina tekevät kaikkensa, jotta tilanne Korean niemimaalla pysyy rauhallisena. — Soulin lisäksi myös Kiinalla on lähellä monta miljoonakaupunkia. Toimelan on kuluneen kahdeksan vuoden aikana työskennellyt Pohjois-Koreassa avustustyöntekijänä 31 kertaa. Hän on nähnyt jo merkkejä siitä, että markkinatalous kuluttaa Kim Jon-unin johtamaa kansantasavaltaa hitaasti mutta varmasti. Eristäytyneeseen valtioon virtaa jatkuvasti länsimaista tavaraa, joskin kiinalaisina kopioina. Maassa pyörii paljon ulkomaalaista valuuttaa: dollareita, euroja, jopa Ruotsin kruunuja. Valuutalla saa lähes mitä tahansa. — Jos sinulla on valuuttaa, saat yhtä lailla kuusituumaisen vesipumpun kuin Chanel vitosta. Kaikkea löytyy pädeista lähtien. Pohjois-Korea ei ole kehitysmaa Toimela muistuttaa, että samaan aikaan maa kärsii vakavasta ruokapulasta. Joidenkin laskelmien mukaan Pohjois-Korean ruokavaje on miljoona tonnia vuodessa. Toimela on avustustyössä omin silmin todistanut, että ruuasta on oikeasti puutetta. — Maan peltopinta-ala ei riitä väkipohjalle nykykeinoin viljeltynä. Pohjoiskorealaisen siemenperunan tuotto on noin 10 000 kiloa hehtaaria kohti, kun esimerkiksi Suomessa tuotto on jopa 25 000 kiloa hehtaarille. Hyväntekeväisyysjärjestö Fidan talkoolaisena hän toivoisi, että Pohjois-Koreaan osoitettuja pakotteita höllennettäisiin ainakin avustustyön helpottamiseksi. Pohjois-Koreaan voitaisiin yhtä lailla viedä humanitäärisen avun turvin esimerkiksi suomalaisia terveydenhoitotarvikkeita ja ruokaa. — Pohjois-Koreassa on 25 miljoonaa ihmistä, jotka kaikki osaavat lukea. Se ei ole kehitysmaa, Toimela muistuttaa. Lue koko uutinen:

