Uutinen

Kymen Sanomat: Leirintäalueen suuri hirsihuvila palaa Santalahdessa, sammutustyöt kestävät aamuyöhön asti Santalahden leirintäalueella palaa suuri hirsihuvila. Rakennuspalosta tehtiin hälytys kello 20.30:n jälkeen. Pelastuslaitos sammuttaa tulipaloa useiden sammutusyksiköiden voimin. Paikalle hälytettiin 11 pelastuslaitoksen yksikköä. Sammutustyö on osoittautunut vaikeaksi ja siinä kestää aamuyöhön asti. Illalla kello 23 näytti siltä, että hirsihuvila oli tuhoutumassa. Silminnäkijätietojen mukaan noin 280-neliöinen hirsihuvila oli ilmiliekeissä. Santalahti Resortin toinen omistaja Katriina Halles-Markkola kertoo, ettei kenelläkään ole hengenhätää. Pelastuslaitoksen tiedossa ei ole, että kukaan olisi loukkaantunut palossa. Santalahti Resortsin verkkosivujen mukaan alueella on yksi 276-neliöinen hirsihuvila, jossa on vuoteet 20 henkilölle. Huvila sijaitsee lähellä merenrantaa. Hirsihuvila on mahdollista jakaa kahteen osaan, joista kumpikin muodostaa 138 neliön asunnon. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan tuli lähti noin 130-neliöisestä asunnosta. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Poliisi ryhtyy tutkimaan palon syttymissyytä, kun palo on saatu sammutettua. Kerromme tulipalosta lisää, kun tietoa tapahtumapaikalta saadaan. Lue koko uutinen:

