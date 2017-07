Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa kirkosta on tänä vuonna eronnut 242 henkilöä — Haminassa 48 Eroakirkosta.fi-palvelussa tehtiin noin 17 000 ilmoitusta valtionkirkoista eroamisesta tammi-kesäkuussa. Määrä on 2000-luvun ensimmäisten vuosipuoliskojen kolmanneksi suurin. Eroajien ikä- ja sukupuolijakauma noudattaa aiempia vuosia. Puolet eroajista on alle 30-vuotiaita, naisten osuus on hieman yli 45 prosenttia. Kotkassa kirkosta on tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla eronnut 242 henkilöä, viime vuonna vastaavana aikana kirkosta erosi Kotkassa 166 henkilöä. Haminassa kirkosta on tammi-kesäkuussa eronnut 48 henkilöä. Saman verran kuin viime vuonna vastaavana aikana. Pyhtäällä kirkosta erosi tämän vuoden alkupuoliskolla 13 henkilöä, kun viime vuonna vastaavana aikana heitä erosi 1. Virolahdelta ja Miehikkälästä ei tarkempia tietoja anneta, koska kirkosta eronneita on vähemmän kuin viisi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/03/Kotkassa%20kirkosta%20on%20t%C3%A4n%C3%A4%20vuonna%20eronnut%20242%20henkil%C3%B6%C3%A4%20%E2%80%94%20Haminassa%2048/2017322427933/4