Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan superviikko tarjoaa makeaa ja suolaista vatsan täydeltä — mukana on uusia ravintolayrityksiä Kotkan Meripäivien ja Tall Ships Races -tapahtuman aikana on tarjolla kattava ja monimuotoinen ruoka-, juoma- ja ravintomaailma. Kotkan Kantasatamassa 12.—16. heinäkuuta järjestettävässä tapahtumassa on mukana lukuisia ravintolayrittäjiä ja vaikka kyse on kesätapahtumasta, joka järjestetään pääosin ulkosalla, tarjolla on paljon muutakin kuin niin sanottua perinteistä festariruokaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/03/Kotkan%20superviikko%20tarjoaa%20makeaa%20ja%20suolaista%20vatsan%20t%C3%A4ydelt%C3%A4%20%E2%80%94%E2%80%89mukana%20on%20uusia%20ravintolayrityksi%C3%A4/2017322428362/4