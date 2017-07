Uutinen

Kymen Sanomat: Kesäkuu oli Etelä-Kymenlaaksossa pari astetta keskimääräistä koleampi Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli koko maassa tavanomaista viileämpi. Näin kolea kesäkuu on harvinainen, eli se toistuu keskimäärin korkeintaan kerran kymmenessä vuodessa. Kotkassa kuukauden keskilämpötila oli 11,7 astetta, kun pitkän ajan (1981-2010) keskiarvo on 13,8 astetta. Virolahdella kuukauden keskilämpötila oli 12,1 astetta, kun pitkän ajan keskiarvo on 14,2 astetta. Kotkassa kuukauden lämpimimmät hetket vietettiin 19. kesäkuuta, jolloin yllettiin 21 asteeseen. Virolahden Koivuniemellä mitattiin 17. kesäkuuta 23,2 astetta. Kuukauden viilein päivä oli 4. kesäkuuta. Silloin Kotkassa mitattiin 2,7 lämpöastetta ja Virolahdella jäätiin 2,6 astetta pakkasen puolelle. Se, että Kotkassa ei ollut kesäkuussa yhtään hellepäivää, ei ole harvinaista. Rankissa on suoritettu lämpötilamittauksia vuodesta 1961 lähtien ja sen jälkeen on ollut vain 18 vuotta, jolloin kesäkuussa on ollut vähintään yksi hellepäivä. Virolahdella mittauksia on tehty vuodesta 1976 lähtien ja 23:na vuonna on kesäkuussa ollut vähintään yksi hellepäivä. Kotkassa sademäärä 59 millimetriä oli lähellä kuukauden tavanomaista sademäärää 52 millimetriä. Virolahdella satoi reilusti tavanomaista enemmän. Kesäkuussa Virolahdella satoi 89,9 millimetriä, kun tavanomainen määrä on 58 millimetriä. Lue koko uutinen:

