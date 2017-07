Uutinen

Kymen Sanomat: Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla noin 120 kauppiasta yli 30 maasta Tall Ships Racesin ja Meripäivien ruoka- ja juomatarjontaan tuovat oman lisänsä myös samaan aikaan Kantasatamassa järjestettävät Kansainväliset Suurmarkkinat, joiden keskeinen idea on tuoda eri maiden ja maakuntien erikoistuotteet esille siten, että niitä ovat esittelemässä ja myymässä alkuperäiset valmistajat tai tuottajat. Heitä on ilmoittautunut mukaan ennätysmäärä, noin 120 kauppiasta yli 30 eri maasta. Eurooppa on vahvasti esillä, mutta myyjiä on toki mukana ympäri maailmaa Amerikkaa ja Aasia myöten. Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla on juhlavuoden kunniaksi mukana aikaisempaa enemmän myös eri Suomen maakuntien erikoistuotteita myyviä yrittäjiä. Suurmarkkinoilla ruokaa tarjoavat muun muassa jättikokoinen saksalainen hiiligrilli braatvursteineen, kreikkalainen gyros-ravintola, unkarilainen langos-paikka, thaimaalainen ravintola, espanjalainen Churros-paikka, italialainen pasta- ja pizzaravintola, vege-ravintola, belgialainen vohvelipaikka, ranskalainen creperie tai vaikkapa Kuusamon kalaherkkuja myyvä ravintola puhumattakaan taatusti kotimaisesta Leenan lettukahvilasta erikoislettuineen. Lue koko uutinen:

