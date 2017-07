Uutinen

Kymen Sanomat: Kahdeksan tappiota riitti — HaPK:lle uusi valmentajakaksikko Jalkapallon Kolmosta pelaava Haminan Pallo-Kissat on vaihtanut valmentajaa. Kahdeksan tappiota putkeen riitti päävalmentaja Ville Saariselle, joka jätti tehtävänsä kaksi viikkoa sitten lappeenrantalaiselle Virkylle kärsityn 0—2-tappion jälkeen. HaPK (0 pistettä) pelaa keskiviikkona Imatralla jumbofinaalin IPS:ää (4 pistettä) vastaan, ja joukkuetta luotsaa nyt kaksikko Juha Tepponen ja Juha Jokela. Moneen kertaan aikaisemminkin HaPKia valmentanut Jokela johdatti viime kaudella joukkueen Kolmosessa viidennelle sijalle. — Julli sanoi, että nyt ei hävitä tällä kaudella enää yhtään peliä, HaPK:n puheenjohtaja Aulis Huikko kertoi. Olennaista olisi olla häviämättä ainakin Imatralla, sillä tappion myötä ero toiseksi viimeisenä olevaan IPS:ään kasvaisi jo seitsemään pisteeseen. Lohkon viimeinen joukkue putoaa ensi kaudeksi Neloseen. Huikko on harmissaan nykyisen ex-valmentajan Ville Saarisen puolesta. — Joukkue harjoitteli talvella hyvin ja keväällä kaikki näytti hyvältä. Sarjassa peli ei vain ole lähtenyt kulkemaan, ja Ville veti siitä johtopäätökset, Huikko sanoi. — Joukkueen materiaali on hyvä ja siitä on saatavissa irti paljon parempaa. Nyt kokeillaan kahden Juhan johdolla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/03/Kahdeksan%20tappiota%20riitti%20%E2%80%94%20HaPK%3Alle%20uusi%20valmentajakaksikko/2017322429691/4