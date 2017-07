Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa on edessä epävakainen viikko — helteestä ei ole tietoakaan Etelä-Kymenlaaksossa on tällä viikolla odotettavissa epävakaista säätä, ennustaa Ilmatieteen laitos. Tänään aamupäivällä on vielä aurinkoista, mutta iltapäivällä ja illalla sataa vettä. Lämpötila kohoaa ylimmillään 18 asteeseen. Huomenna on melko aurinkoinen päivä. Iltapäivällä voi tulla sadekuuroja. Lämmintä on 17 astetta. Loppuviikko näyttää pilviseltä ja lämpötilat kohoavat perjantai-iltaan ulottuvalla ajanjaksolla korkeintaan 16 asteeseen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/03/Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa%20on%20edess%C3%A4%20ep%C3%A4vakainen%20viikko%20%E2%80%94%20helteest%C3%A4%20ei%20ole%20tietoakaan/2017322427838/4