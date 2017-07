Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahti-viikko jatkuu Salpavaelluksen pääjuhlalla Hapanvellistään tunnettu, lauantaina käynnistynyt Virolahti-viikko jatkuu tänään sunnuntaina Salpavaelluksen päätöstapahtumalla Harjun oppimiskeskuksessa. Tilaisuus alkaa kello 12.00. Maanantaina Virolahti-viikon ohjelmassa on muun muassa vanhusneuvoston kesäpäivällä Villinrannan pihalla. Lisäksi Virolahden kirjastolla tapahtuu. Kirjastolla on muun muassa kirjojen poistomyyntiä. Tiistaina sekä keskiviikkona on Virolahden kirkonkylällä Cafe Metsänportissa koko perheen Satumetsäseikkailu kello 15.00-17.00. Cafe Metsänportissa järjestetään torstaina myös Virolahden kunnan kesäasukastapaaminen kello 15.00-16.30 sekä luento- ja keskustelutilaisuus luonnosta. Hapanvellimarkkinat ovat viikon ohjelmassa lauantaina Virojoella kunnantalon parkkipaikalla. Klamilan satamassa on lauantaina Fish and Soul -tapahtuma. Viikko kulminoituu sunnuntaina Klamilan satamassa pidettäviin hapanvellijuhliin. Lue koko uutinen:

