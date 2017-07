Uutinen

Kymen Sanomat: The Tall Ships Races alusesittely: Kruzenshtern on sotakorvauslaiva Kruzenshtern-nelimastoparkki on maailman toiseksi suurin purjelaiva, joka purjehtii edelleen. Myös maailman suurin purjalaiva Sedov vierailee Kotkassa heinäkuussa. Kruzenshtern rakennettiin Saksassa Bremerhavenissa ja se laskettiin vesille nimellä Padua vuonna 1926. Nimen Kruzenshtern laiva sai toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1946, kun se siirrettiin sotakorvauksena Neuvostoliitolle. Nimensä se sai kuuluisalta venäläiseltä purjehtijalta amiraali Ivan Kruzenshternilta. Alun perin hampurilainen laiva siirrettiin samassa yhteydessä Kronstadtin satamaan, joka oli sen kotisatama vuoteen 1981, jolloin se siirrettiin Tallinnaan. Vuodesta 1991 sen kotisatama on ollut Kaliningrad. Alun perin Padua oli tarkoitettu rahtilaivaksi ja sillä kuljetettiin lähinnä rakennustarvikkeita kaukoreiteillä Etelä-Amerikkaan. Myöhemmin laivaa on käytetty myös viljan kuljettamiseen Australiaan. Vuoteen 1971 mennessä Kruzenshtern oli muutettu kokonaan koululaivaksi. Kruzenshtern poistettiin Venäjän laivaston käytöstä kokonaan vuonna 1996, kun Venäjän merivoimat siirtyi käyttämään moderneja merentutkimuslaivoja eikä purjelaivoja enää tarvittu. Purjelaivojen tarpeellisuudesta koulutuskäytössä Venäjän viranomaiset vakuutti Sedov-parkin kapteeni Petr Mitrofano. Nykyään Kruzenshtern palvelee pelkästään koulutuskäytössä, ja sen omistaa Baltian kalastuslaivaston valtiollinen akatemia. Kymen Sanomat esittelee sarjassa kymmenen kiinnostavaa Tall Ships Races -tapahtumaan tulevaa alusta. Lue koko uutinen:

