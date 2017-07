Uutinen

Kymen Sanomat: Talkoovoimin pyöritettävä kyläjuhla nostaa esiin Kyminlinnaa Katri Korjuksen ajatuksena on ollut järjestää kyläjuhla, joka ohjelmansa sekä tunnelmansa puolesta on erilainen kuin vaikkapa Meripäivillä ja suurmarkkinoilla. Sellainen oli Kyminlinnassa lauantaina. Talkoovoimin pyöritettävä juhla tarjosi koko perheelle ohjelmaa Lisäksi Korjuksen tavoitteena on tuoda esiin Kyminlinnaa tärkeänä historiallisena paikkana. Kotkalaisten ja muidenkin pitäisi nähdä, kuinka mahtava paikka lymyää muurien sisäpuolella. Hän muistutti, että 7-tiellä kulkee paljon ihmisiä, joita Kyminlinna taatusti kiinnostaisi. Paikka luonne ja miljöö myös puistona on ainutlaatuinen. — Meillä oli vuonna 2013 täällä ensimmäinen kulttuuritapahtuma. Nyt pidettiin juhla hieman pienimuotoisempana. Haemme sille muotoa. Lapsiperheet ovat ihan erityisasemassa, kun ohjelmaa ja osallistujia on monen kuukauden ajan suunniteltu. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/02/Talkoovoimin%20py%C3%B6ritett%C3%A4v%C3%A4%20kyl%C3%A4juhla%20nostaa%20esiin%20Kyminlinnaa/2017322423256/4