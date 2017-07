Uutinen

Kymen Sanomat: Putinin vierailu varmistui — tulee juhlimaan Suomea heinäkuussa Venäjän presidentin Vladimir Putinin vierailu Suomeen on varmistunut. Presidentti Sauli Niinistö vahvistaa, että vierailu on sovittu heinäkuulle. Tarkkaa päivää tai paikkaa hän ei halua vielä julkistaa. Vierailun puheenaiheista ei myöskään ole kerrottavaa — Katsotaan nyt, mitä siinä vaiheessa agendalla on, Niinistö sanoo. Vierailu on ollut valmisteilla jo vuoden vaihteessa. Niinistö ja Putin keskustelivat uuden vuoden puhelussaan mahdollisesta tapaamisesta Suomen juhlavuoden kunniaksi. Alkuvuonna vierailun arvioitiin ajoittuvan kesälle. Kuluvana vuonna presidentit ovat jo tavanneet maaliskuussa Venäjän Arkangelissa järjestetyssä Arktisessa kokouksessa. Viime vuonna Niinistö ja Putin tapasivat kahdesti, Venäjällä ja Suomessa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/02/Putinin%20vierailu%20varmistui%20%E2%80%94%20tulee%20juhlimaan%20Suomea%20hein%C3%A4kuussa/2017522426011/4