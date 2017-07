Uutinen

Kymen Sanomat: Presidentti Niinistö: Vaalikampanjoinnissa kannattaisi keskittyä omaan tekemiseen, ei minun haukkumiseeni Presidentinvaalit lähestyvät. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei kuulemma ennätä niitä miettiä. – Hoidan virkaani, ja Suomen satavuotisuus aiheuttaa paljon menoja, ylivoimainen ennakkosuosikki tokaisee. Kymen Sanomat tapasi Niinistön keskiviikkona Presidentinlinnan salissa. Ovissa ja kalusteissa kimaltelevat kultaiset koristeet. Valkoisten verhojen välistä avautuu näkymä Helsingin Kauppatorille. Lapset polskivat yleisen saunan uima-altaassa, ja kansa syö jäätelöä. Lippujen määrä lisääntyy idässä Leppoisa lomatunnelma jää ikkunoiden taakse. Istuvan presidentin kiireet jatkuvat. Yksi juhlavuoden urakka on kiertää koko maan maakunnat. Reilu puolet on takana. Aiempien kokemusten pohjalta Niinistö tietää odottaa ainakin yhtä asiaa. – Suomen lippujen määrä moninkertaistuu aina, kun astuu askeleen itään päin. Sitä presidentti ei lähde tulkitsemaan, mistä ilmiö johtuu. Toisaalta myös huumorista tulee näkyvämpää rajaa kohti tultaessa. – Mitä idemmäs ja lähemmäs Karjalaa menee, sitä enemmän näkee iloisia kasvoja. Viidenneksi onnellisin maa Kiertämisen perusteella Suomi näyttää kuulemma oikein hyvältä maalta. – Perusvire on ollut hyvin myönteinen, mutta tottakai ihmisillä on myös omat murheensa, Niinistö toteaa. Hyvät asiat liittyvät yleensä ihmisten omaan elämään. – Kansainvälisessä mittauksessa meidät on todettu maailman viidenneksi onnellisimmaksi kansaksi. Kai sekin jostakin kertoo, Niinistö sanoo. Huolista pinnalle nousevat ihmisten toimeentuloon liittyvät asiat sekä turvallisuuteen liittyvät uhkat. Venäläisten maakaupat hallinnassa Turvallisuusasiat kiinnostavat myös Kaakkois-Suomessa. Yksi kestopuheenaihe ovat olleet venäläisten mahdolliset maa- tai kiinteistöostot strategisiin tarkoituksiin. – Nyt tilannetta seurataan, mutta edelleenkin viranomaisten sanoma on, että tilanne on hallinnassa. Taipalsaaren Sarviniemessä puolustusministeri puuttui peliin, kun maanomistaja ilmoitti myyvänsä alueen venäläisille. Vieressä on Suomen armeijan ampumarata. Tällöin valtio uhkasi tarvittaessa pakkolunastaa maat. Parhaillaan käynnissä on lainsäädäntöhanke ulkomaalaisten maankauppojen rajoittamiseksi. Presidentin mukaan nyt pitää pohtia eri vaihtoehtoja. Nykyinen lunastusmahdollisuus ja joidenkin suoja-alueiden laajentaminen nykyisestään olisi yksi mahdollisuus. – Kysymystä ei voi sanoa vielä ratkaistuksi. Uudessa laissa lisäkeinona voisi olla esimerkiksi valtion etuosto-oikeus. Keskustelu lentoturvallisuudesta jatkuu Viime viikolla puolestaan on puhuttanut venäläisen lentokoneiden uhittelu Itämerellä. Sotilaallisen toiminnan lisääntyminen näkyy. – Minusta on ollut hyvin ymmärrettävää ja hyvä, että Nato on lisännyt siellä omaa olemistaan. Venäläiset tekevät sitten toki omia ratkaisujaan. Niinistö korostaa, että Suomessa ilmatilaloukkauksia ei ole viime vuoden kahden tapauksen jälkeen ollut. Niinistö itse teki Putinille viime kesänä aloitteen, että venäläisten sotilaslennoilla alettaisiin käyttää koneiden tunnistuslaitteita, transpondereita. Vaikka asia ei ole ratkennut, keskustelu jatkuu. Asiaa käsiteltiin toukokuussa Itämeren maiden, Nato-maiden ja Venäjän yhteisessä elimessä Icaossa. Seuraavaksi transpondereiden käytöstä pyydetään kokousmailta kirjalliset kannat. Presidentillä on mielikuva, että keskustelu käytiin myönteisessä hengessä. – Viime aikojen tapahtumat oikeastaan korostavat vain tätä tarvetta. Tankkeja ei tulossa Niinistön mukaan Suomen keskusteluyhteys itänaapurin kanssa toimii hyvin. Suomen esimerkki Venäjä-suhteissa kiinnostaa nyt muuallakin lännessä. Esimerkiksi Ruotsi on avannut kahdenvälisiä suhteita Venäjän suuntaan. Puolustusasioista ei Niinistön mukaan suomalaisten tarvitse olla huolissaan – edes itärajalla. Puolustusvalmius on hänen mukaansa kunnossa. Tankkeja sieltä tuskin on tulossa. – En usko sotaan. Haukut närästävät Niinistön jatkokausi presidenttinä näyttää jo selvältä. Kesän aikana vapaaehtoiset keräävät kannattajakortteja valitsijayhdistyksen taakse. Tuhansia nimiä on koossa, mutta tarkkaa määrää kampanjatoimisto ei kerro. Kilpakumppaneilta on jo ehtinyt tulla haukkuja. Puoluekokouksessa vihreiden ehdokas Pekka Haavisto penäsi presidentiltä selvää kannanottoa siihen, että hallitus ei voi jatkaa perussuomalaisten hajoamisen jälkeen. Myös perussuomalaisten riveistä on tullut samaa kritiikkiä. Niinistöä moinen ihmetyttää. – Tässä näyttää nyt olevan ehdokkaita, jotka ovat lähinnä keskittyneet kritisoimaan minua. – Minä olen käynyt yleensä vaaleja niin, että olen keskittynyt siihen, miten itse vien asioita eteenpäin, enkä muihin ehdokkaisiin, hän sivaltaa. Niinistö myös korostaa ottaneensa asiaan selvästi kantaa Hossan kansallispuiston avajaisissa: – Haavistolle taisi käydä sellainen virhe, että hän ei hoksannut minun kertoneen Hossassa, mitä mieltä olin sinä kriittisenä tiistaina, kun pääministeri kävi Naantalissa kääntymässä. Kantanaan hän toistaa, että hallitus olisi hyvin voinut jättää eronpyynnön ja alkaa koota nopeasti uutta hallitusta – vaikka se olisi voinutkin johtaa juuri nykyiseen kokoonpanoon. Sen sijaan häntä edelleen ihmetyttävät käsitykset siitä, että hallituksen eronpyyntö tarkoittaisi aina uusia vaaleja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/02/Presidentti%20Niinist%C3%B6%3A%20Vaalikampanjoinnissa%20kannattaisi%20keskitty%C3%A4%20omaan%20tekemiseen%2C%20ei%20minun%20haukkumiseeni/2017522423993/4