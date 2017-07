Uutinen

Kymen Sanomat: Pitkäpaasi lähtee TSR:n alusten mukana Turkuun, jos sieltä järjestyy laituripaikka Lähes 120 vuotta vanha yhä purjehtiva museovene. Näin erikoislaatuinen harvinaisuus löytyy Kotkasta Merikeskus Vellamon laiturista. Museomestari Juha Puustinen kertoo, että luotsikutteri Pitkäpaadelle on tehty keväällä normaalit puuveneen ylläpitotoimet. Kyljet ja pohja on hiottu ja maalattu ja kanteen levitetty kyllästysaineet. Konetekniikka on myös huollettu. — Aikaisemmista vuosista oppineena me olemme kahtena talvena vuokranneet suojatun sisätilan Kotkan Puuvenekeskuksesta. Ennen Pitkäpaasi oli Vellamon päädyssä pressukatoksessa ja paikka oli tuulinen sekä hankala kunnostustöiden kannalta. Nyt kaikki on valmista kesän purjehduksia varten, kertoo Puustinen. Ohjelmassa on Meripäivien yhteydessä perinteinen Vellamon kierros Rankin ympäri, Viaporin Tuoppi elokuussa ja Tervasaaren Tynnyri -kilpailu syksyllä. — Vapaaehtoisporukka olisi myös valmis lähtemään yhdessä Tall Ships Racesin alusten kanssa purjehtimaan Turkuun. Lähtö kuitenkin riippuu siitä, löytyykö Turusta Pitkäpaadelle laituripaikkaa. Sitä vielä selvitellään. Pitkäpaasi on Puustisen mukaan varsin arvokas osa Merimuseon aluskokoelmaa. Vastaavia purjehduskelpoisia on vain Norjassa. — Pieni rouheus kuuluu tähän veneeseen, joka on tehty arkiseen työkäyttöön. Pitkäpaasia pitää mielellään sen mukaisessa kunnossa. Purjehdukset ovat samalla Merimuseon markkinointia. Jykevyys ja avomerikelpoisuus ovat Pitkäpaaden valtteja. Puustinen oli viime vuonna kipparina toimineen Matias Laitisen kanssa siirtämässä venettä Kotkasta Helsinkiin. Välietappina oli Tomi Kääriän mökki Lehtisen saaressa. Pysähdys merkitsi historian läikähdystä, sillä saaressa on yhä myös Albert Kääriän vanha mökki. Luotsikutteri siirtyi 1930-luvulla Kääriän omistukseen ja hän purjehti sillä Atlantin yli Etelä-Amerikkaan asti. Lue koko uutinen:

