Uutinen

Kymen Sanomat: Nykänen tyytyväinen hyökkäävämpään rooliin A-lohkon toisella sijalla oleva KTP saa tänään vieraita Tuusulasta, kun PKKU saapuu vieraaksi Arto Tolsa -areenalle. Vierailijat majailevat sarjataulukossa sijalla kuusi. KTP:n Juho Nykänen pitää PKKU:ta hyvänä joukkueena. — Ilmeisesti PKKU on yksi sarjan taitavimmista joukkueista. Pelasivat Klubi 04:n kanssakin tasapelin. Joukkuetta ei saa aliarvioida, Nykänen sanoo. Lihasvammoista alkukaudella kärsinyt Nykänen vakuuttaa, että paikat ovat nyt kunnossa. — Nyt on ollut lyhyt palautumisaika edellisestä pelistä, mutta kyllä olen sataprosenttisessa iskussa. Nykänen pelasi tiistaina mainion ottelun Lappeenrannassa. Hän pääsi kokeilemaan ensimmäisellä jaksolla maalintekoa, mutta viimeistely osui tolppaan. Pelissä rooli oli keskikenttäpelaajalle hieman tavallista hyökkäävämpi. Erityisesti yhteispeli kärkipelaaja Ousman Jarjun kanssa sujui ottelussa hyvin. — En ole vähään aikaan kymppipaikalla pelannut. Ihan hyvin meni alusta asti Jarjun kanssa. Nykänen myhäili. — Siinä roolissa koitan saada omalla liikkeilläni muille tilaa, jotta saadaan mahdollisuus murtautua maalintekoalueelle. Nykänen on ottanut pelipaikan vaihdoksen ilolla vastaan. — Saa liikkua vapaammin kuin alempana ryhmityksessä. Mukavaa on myös päästä maalipaikoille, Nykänen sanoo. Miehen maalisaldo Kakkosessa ei ole vielä auennut. PKKU isännöi edellisellä kierroksella FC Lahti Akatemiaa. Pisteet jäivät isännille Teemu Jäntin maalin myötä 1—0-lukemin. PKKU on ollut tällä kaudella hankala vieras. Se on ottanut kolme neljästä voitostaan vieraskentällä. Karvasta kalkkia kotinurmillaan ovat saaneet nauttia Kiffen, Sudet, ja PEPO. Joukkuetta valmentaa kokenut liigajyrä ja viisinkertainen Suomen mestari Rami Hakanpää. KTP—PKKU, tänään kello 17 Arto Tolsa -areenalla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/01/Nyk%C3%A4nen%20tyytyv%C3%A4inen%20hy%C3%B6kk%C3%A4%C3%A4v%C3%A4mp%C3%A4%C3%A4n%20rooliin/2017322422138/4