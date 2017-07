Uutinen

Kymen Sanomat: Nuorgamista Kotkaan pyöräileviä miehiä ei pelota, mutta takapuoli tulee kipeäksi Kai Nyyssösen ja Marko Tarvaisen pyöräilyretki Nuorgamista Kotkaan on käsillä. Matkan alkuun on puolitoista vuorokautta, mutta Tarvainen on juuri tänään päättänyt vaihtaa vaihteidensa vaijerin. Kärsivällisesti mies puuhastelee pyöränsä parissa, kunnes toteaa Nyyssöselle tarvitsevansa apua. Vaijeri meni rikki. — Tässä tehdään vielä viime hetken säätöjä ja pari pientä hankintaa. Matkaan lähdetään sunnuntaina puoli viideltä. Jos saadaan tuo vaijeri paikoilleen, Nyyssönen virnuilee. — Sen verran mukaan otetaan työkaluja, että pinnat ja kumit voi vaihtaa. Se on huomattu, että takarengas on kaikkein kovimmilla. Kotkalaiset nousevat pyörineen päivineen junaan ja matkustavat ensin Rovaniemelle. Rovaniemeltä matka jatkuu bussilla Nuorgamiin ja sieltä pyörillä ensimmäinen 10 kilometriä poljetaan Suomen pohjoisimpaan pisteeseen, Norjan rajalle. — Kaipa siellä voi kuvan ottaa, miehet naureskelevat. Maanantain ja tiistain välinen yö vietetään jo teltassa. Varusteiden kokonaispaino ei vielä tarkalleen ole miesten tiedossa, mutta punnitukset tehdään ennen matkaan lähtöä. Nyyssösen olohuoneen lattialla on melkoinen varusteläjä, mikä pitäisi survoa reppuun ja kasseihin. — Ruokaa ja kuivamuonaa on sen verran, että pärjäämme suurin piirtein ensimmäisen viikon. Loput ostetaan matkalta, Nyyssönen kertoo. Tarvainen ei omien sanojensa mukaan ole juuri Kouvolaa pidempänä käynyt, joten hän uskoo elämyksiä matkan varrella riittävän. — Puhuimme juuri tänään siitä, ettei ahdista tai pelota matkassa mikään, Tarvainen tuumii. Matkanteko on siinä mielessä huoletonta, ettei miehillä ole mitään tavoiteaikaa, jossa matkasta pitäisi suoriutua ja reittiäkin voi muuttaa ja soveltaa matkan varrella. Yksi asia on kuitenkin varmaa: takapuoli tulee kipeäksi. Sille ei mahda mitään. Kymen Sanomat seuraa miesten matkaa verkossa ja printissä. Tällä erää -blogia voit lukea täällä. Lue koko uutinen:

