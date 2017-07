Uutinen

Kymen Sanomat: Kymi Ring avaa ovia suomalaiskuljettajille — ”Totta kai sillä on suuri merkitys” Suomalaisten tie ratamoottoripyöräilyn kuninkuusluokkaan MotoGP:hen on aina ollut kivikkoinen. Mika Kallio nousi aikoinaan Aki Ajon tallissa 125-kuutioisiin ja lahjakkaana kuljettajana raivasi tiensä aina MotoGP:n starttiviivalle. Tällainen menestys on kuitenkin harvinaista herkkua. Suomi on markkina-alueena vaatimaton, eivätkä suomalaiset kuljettajat tämän takia juuri kiinnosta. Paitsi nyt. Kouvolan kupeeseen rakennettava Kymi Ring on herättänyt MotoGP:n kaupalliset oikeudet omistavan Dornan Sportsin mielenkiinnon suomalaisiin. Kymi Ringille suunniteltu MotoGP-kilpailu voi tuoda Dornalle paljon rahaa. Onnistumismahdollisuuksia parantaisi se, että mukana olisi suomalaisia kuljettajia. He houkuttelisivat yleisöä ja ennen kaikkea herättäisivät sponsoreiden kiinnostuksen. MotoGP on maailmanlaajuisesti erittäin suosittu laji, joka kerää jopa enemmän katsojia kuin F1-sarja. MotoGP-varikolla puhutaan, että Dornalla oli ajatus ajattaa sarjassa vähintään kolmea suomalaista. Patrik Pulkkinen Moto3-luokassa, Niklas Ajo Moto2-luokassa ja Mika Kallio MotoGP-luokassa. Ajo on jo uransa lopettanut, mutta Kymi Ring -huuma nosti Pulkkisen Moto3-luokkaan jo tälle kaudelle. Kallio neuvottelee ensi vuodesta eikä vähättele Kymi Ringin arvoa sopimusneuvotteluissa. — Totta kai sillä on suuri merkitys. Tiimit keskustelevat Dornan kanssa, ja kun Kymi Ring on tapetilla, siitä on meille suomalaisille suuri etu, viikonloppuna villillä kortilla Saksan MotoGP-osakilpailuun osallistuva Kallio sanoo. Suomen kisan kohtalo on kuitenkin vielä epäselvä. Aluksi se merkittiin kalenteriin ensi vuodelle, mutta nyt puhutaan, että se siirtyy kaudelle 2019. Thaimaa on nostettu esiin uutena isäntämaana kaudelle 2018. Suomalaiskuljettajien kannalta olisi suotuisaa, että KymiRingin elokuun tapaaminen Dornan kanssa toisi pöydälle jotain konkreettista. Parasta olisi, että he ilmoittaisivat kilpailun tapahtuvan 2019, jolloin sen tuoma odotusarvo säilyisi. Tällöin suomalaisilla kuljettajilla olisi tämä valttikortti käytössä vielä ensi vuonna. Kymi Ringin vaikutus kuljettajamarkkinoihin on merkittävä. Toteutuessaan kisa avaa ovia suomalaisille, mutta jos elokuussa ei tuoda mitään konkreettista pöytään, voi se olla merkki Dornan uskon loppumisesta. Keskustelut keskittyvät rahaan. Kymi Ring ei ole budjeteistaan julkisesti juuri puhunut, minkä takia epäilijöitä riittää. Budjetiksi on arvioitu 20—25 miljoona euroa, kun taas asiantuntijat MotoGP-varikolla pitävät sitä liian pienenä. Heidän mukaansa rahaa pitäisi olla vähintään 50 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

