Kymen Sanomat: Kyläjuhlasta toivotaan kipinää Kyminlinnan kehittämiselle Kyminlinnan vallien kätkemässä historiallisessa maisemassa vietettiin lauantaina Kymin kyläjuhlaa. Tapahtuman organisoitunut Katri Korjus hymyili onnellisena pari tuntia juhlan alkamisen jälkeen, kun alueella parveili paljon ihmisiä, musiikki soi ja kaikki näyttivät nauttivan yhdessäolosta. — Minun ensisijainen ajatukseni on, että Kyminlinnan alue voisi olla julkisesti auki yleisölle. Kotkalaiset ja kaikki muutkin näkisivät, kuinka mahtava paikka on täällä muurien sisäpuolella. Tämä tapahtuma voisi poikia jatkoa esimerkiksi ensi kesälle. Vaikkapa matkailumielessä, totesi Korjus. Hän muistutti, että 7-tiellä kulkee paljon ihmisiä, joita Kyminlinna taatusti kiinnostaisi. Paikka luonne ja miljöö myös puistona on ainutlaatuinen. — Meillä oli vuonna 2013 täällä ensimmäinen kulttuuritapahtuma. Nyt kattaus on hieman pienimuotoisempi. Haemme juhlalle muotoa. Lapsiperheet ovat ihan erityisasemassa, kun ohjelmaa ja osallistujia on monen kuukauden ajan suunniteltu. Ideana on ollut, että erilaista kuin Meripäivillä ja suurmarkkinoilla. Kyläjuhlalle varattu alue oli rajattu lippusiimoin. Korjuksen mukaan valleille ei olisi voinutkaan mennä, sillä ne alkavat olla pitkän heinikon vallassa ja muutenkin kehnommassa kunnossa. Entiset armeijan rakennuksetkin ovat niin huonoon jamaan päässeitä, ettei niitä voi hyödyntää. — En näe mitään syytä, miksi paikkoja ei voitaisi laittaa kuntoon. Toivottavasti tapahtuma toimii lähtölaukauksena kehittämiselle, sanoi Korjus. edellyttäisi kuitenkin, että aluetta pitäisi hoitaa kunnolla. Kyläjuhlassa oli näkyvästi mukana taitavia käsityöläisiä tuotteineen. Taontaesityksen piti Vuorenpeikonpaja Nummelasta. Ohjattuja pihaleikkejäkin pääsi kokeilemaan. Oppaan seurassa järjestyi mahdollisuus opastettuun kävelykierrokseen. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/01/Kyl%C3%A4juhlasta%20toivotaan%20kipin%C3%A4%C3%A4%20Kyminlinnan%20kehitt%C3%A4miselle/2017322423255/4