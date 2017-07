Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan lyseon lukion entiselle rehtorille myönnettiin opetusneuvoksen arvonimi Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi kotkalaiselle Pekka Savolaiselle opetusneuvoksen arvonimen 16. kesäkuuta. Savolainen työskenteli Katariinan lukion ja sittemmin Kotkan lyseon lukion rehtorina yhteensä 28 vuotta. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2010. Arvonimen myöntämisen pääperusteena oli Savolaisen tekemä työ monilla keskeisillä koulutuksen rakenteiden ja sisällön kehittämisen alueilla sekä nuorten kansainvälisyys-, kulttuuri- ja liikuntakasvatuksen merkittävä edistäminen. — Arvonimi on tavallaan kuin päättötodistus sille pitkälle työlle, jota olen opetuksen parissa tehnyt. Pitää olla nöyrä ja kiitollinen ja vähän ylpeäkin, Savolainen sanoo. Savolainen aloitti työskentelyn Kotkassa Katariinan lukiossa vanhempana lehtorina vuonna 1981. Jo seuraavana vuonna hän siirtyi rehtoriksi. Savolainen kehuu Kotkaa opetusystävälliseksi kaupungiksi, jossa kehitysideoihin on suhtauduttu myönteisesti. Virkauransa lisäksi Savolainen on ollut aktiivisesti mukana OAJ:n toiminnassa sekä Suomen Rehtoreiden hallituksessa. Hän on antanut panoksensa myös paikallisjärjestöiden toimintaan tutkimalla paikallishistoriaa. Lue koko uutinen:

