Uutinen

Kymen Sanomat: KTP järjesti maalijuhlat — Juho Nykänen hääri seremoniamestarina Hetki on kaunis. KTP:n vaihtopenkiltä näytetään vaihtoa. Punaisilla numeroilla kentältä pois pyydetään numero 16. Yleisö nousee Arto Tolsa -areenalla seisomaan. Juho Nykänen juoksee vaihtoon ja nappaa kentälle heitetyn knallin päähänsä. Ilta on Nykäsen ja KTP:n. Lauantai-illan ottelussa voitto kirjattiin isännille lukemin 5—0 (1—0) ja PKKU jätettiin vaille mahdollisuutta. Ennen illan ottelua Juho Nykäsen maalisaldo näytti nollaa, mutta ei enää lauantain PKKU-ottelun jälkeen. Mies avasi pelin maalihanat, kun pelikellossa kävi 36. minuutti. Maaliin esityön tarjosi mainion ottelun laidallaan pelannut Manel. Nykäsen toinen osuma syntyi toisen jakson alussa. Manel tarjoili jälleen keskityksen maalin eteen, josta huimavireinen Nykänen ei erehtynyt. Kolmas maali ja ottelun 4—0-osuma syntyi niin ikään maalin edestä, kun ottelua oli pelattu 75. minuuttia. — En muista milloin viimeksi olisin tehnyt hattutempun, joskus korttelisarjassa, Nykänen totesi pelin jälkeen. KTP:n muista täysosumista vastasivat Lucasin syötöstä verkkoa heiluttanut Ousman Jarju (3—0), ja kulmapotkusta pallon maaliin puskenut Topi Pasi (5—0). Yleisö illan pelissä oli 1066 katsojaa. Voitolla KTP nousi takaisin A-lohkon kärkipaikalle. Kotkalaisilla on nyt kasassa 21 pistettä. Sarjakakkosena on Klubi 04, joka on pisteen KTP:tä perässä. KTP:n pelit jatkuvat ensi lauantaina Mikkelissä, kun vierasottelussa vastaan tulee MiPK. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/07/01/KTP%20j%C3%A4rjesti%20maalijuhlat%20%E2%80%94%20Juho%20Nyk%C3%A4nen%20h%C3%A4%C3%A4ri%20seremoniamestarina/2017322424107/4