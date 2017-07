Uutinen

Kymen Sanomat: Anne Tiimosen paritaloasunnon hempeiden sävyjen tilalle tuli moderni, pelkistetty tyyli Anne Tiimonen tarvitsi uuden kodin avioeron jälkeen. Hän halusi rivitalon tai paritalon läheltä ex-miestään, jotta lapsilla Hanneksella, 11, ja Hildalla, 9, olisi lyhyt matka kumpaankin kotiinsa ja kouluun. Sopiva kohde löytyi puolitoista vuotta sitten Ruokolahden Rasilasta. Aluksi Tiimonen epäröi, sillä paritaloasunnon värimaailma tuntui vieraalta. Sisäkatto oli puunväristä mäntypaneelia, ja seiniä hallitsivat lämpimät persikan ja keltaisen sävyt. Vessan wc-istuin ja lavuaari olivat sinapinkeltaisia. Kodinhoitohuoneen ja suihkuhuoneen laatat olivat sinisiä ja koukeroin koristeltuja. Tiimosen oma tyyli on pelkistetympi. Hänen värejään ovat musta, valkoinen ja harmaa. Myös piha runsaine kukkaistutuksineen sai mietteliääksi, sillä haaveissa oli japanilaishenkinen puutarha, jossa kasvillisuutta olisi niukemmin. Toisaalta perusasiat olivat kunnossa. Vuonna 1986 rakennettu ja 2003 laajennettu asunto oli hyvässä kunnossa. Naapuritkin olivat mukavia. Kolmannella näyttökerralla Tiimonen vakuuttui, että saisi varsin pienillä muutoksilla asunnosta toimivan ja mieluisan. Tapetti irtosi riekale kerrallaan Remonttiavuksi tuli Tiimosen vanhin poika, rakennusalan koulutuksen saanut Miika, 23. Olohuoneen verholauta, sen suojassa olleet verhokiskot sekä loisteputkivalot poistettiin. Samoin vessan muovimatto ja liikaa tilaa vienyt vessan patteri. Ne korvattiin laatoituksella ja lattialämmityksellä. Vessan seinään tuli vaaleanharmaa saneerauslaasti, joka kuvioitiin lastalla. Vaniljan väriset keittiön kaapinovet irrotettiin ja maalattiin mustalla automaalilla. Romanttiset vetimet vaihdettiin moderneiksi, ja välitilan persikkainen laatoitus peitettiin valkoisella lasilla. Kellertävää marmorijäljitelmää ollut keittiötaso poistettiin ja korvattiin harmaalla laminaatilla. Pinnat maalattiin. Katosta tuli valkoinen, seinistä harmaita, valkoisia ja mustia. Olohuoneen seinät levytettiin. Syynä oli vanha tapetti, joka suostui irtoamaan vain pieni riekale kerrallaan. — Poika kysyi, kestääkö budjetti seinien levyttämisen. Vastasin, että hermot maksavat enemmän, Tiimonen naurahtaa. Laajennusosassa sijaitseva sauna sai uudet lauteet, ja seinät käsiteltiin mustiksi. Kodinhoitohuoneen kaappeja ja tasoja purettiin, jotta saatiin tilaa perheen urheiluvaatteille ja pyykeille. Muuten kodinhoito- ja pesutilat jätettiin odottamaan myöhempää remonttia. Sininen laatoitus saa jossain vaiheessa kyytiä, Tiimonen toteaa. — Kaikkiaan remontti vei kolme ja puoli kuukautta. Sitä tehtiin kun töiltä ja harrastuksilta ehdittiin. Kaikki sujui tapetin poistoa lukuun ottamatta hyvin. ”Verhot keräävät vain pölyä” Huolella valitut kalusteet, Yki Nummen ja Tapio Anttilan designvalaisimet sekä muutamat koriste-esineet viimeistelevät tyylikkään lopputuloksen. Avokeittiötä hallitsee harmaa betonipöytä, jonka alla on musta lehmäntalja. Olohuoneen harmaa kulmasohva ja musta Fatboy-säkkituoli kutsuvat rentoutumaan. Katse kiinnittyy kekseliäisiin yksityiskohtiin, kuten seinällä ripustimina toimiviin metalliperhosiin ja kukkaruukkuun, joka on sujautettu kauniiseen paperipussiin. Verhoja ei ole missään, koska Tiimosesta ne vain keräävät pölyä. Kodikkuutta hän luo muilla tekstiileillä sekä tuoreilla kukilla, joita hänellä on vuoden ympäri. Kaikki ovat lopputulokseen tyytyväisiä. Olohuone on perheen yhteinen lempipaikka. Isolla sohvalla mahtuu pötköttelemään koko perhe. Paljon harrastavan perheen hektisessä arjessa yhteiset rauhoittumisen hetket ovat tärkeitä. — En muuttaisi mitään. Kaikki on pohtimalla tehty. Koti merkitsee minulle paljon ja sen täytyy miellyttää silmää. Täällä ajatus ja sielu lepäävät, Anne Tiimonen sanoo. Mitä opin? Sisustuksessa vähemmän on enemmän. Anne Tiimonen ei ole koskaan sietänyt ylimääräistä tavaraa, ja nyt tyyli selkeytyi vielä lisää. — Satsasin laatuun. Halusin pitää värimaailman neutraalina, jolloin sisustukseen voi jatkossa tuoda vaihtelua ja piristystä tekstiileillä. Tiimonen oppi myös sietämään keskeneräisyyttä. — Olen aika malttamaton ja pedantti monessa suhteessa. Kaikki pitää saada valmiiksi ja viimeistellyksi. Opin, ettei kaikkea kerkeä yhdellä kerralla. Imuri hurisee päivittäin Anne Tiimonen tunnustaa nauraen olevansa himosiivoaja. Nipottajaa hänestä ei kuitenkaan saa. Sohvalla on lupa syödä, ja lapset kavereineen voivat puuhastella sisällä vapaasti. Elämisen jälkien ei tarvitse silti näkyä, hän huomauttaa. Murut lattialla eivät tunnu kivoilta, kun kulkee sisällä paljasjaloin. Siksi Tiimonen imuroi päivittäin. — Nautin siitä. Imurointi on kivaa. Se on hetki omaa aikaa. Muutenkin siivoan joka päivä vähän. Sen takia ei tarvita erillistä siivouspäivää. En ikinä uhraisi kokonaista päivää siivoamiseen! Tärkeää on sekin, että tavarat ovat järjestyksessä ja omilla paikoillaan. Aterimet on lajiteltu keittiössä pedantisti koon mukaan. Säntillisyys on ehkä työn perua: ensihoitajalla ei ole aikaa tavaroiden etsiskelyyn. — Kodin ykkössääntö on, että asioista puhutaan. Mitään ei salailla, eikä valehdella. Kodista on myös pidettävä huoli. Tavaroita arvostetaan ja niistä huolehditaan, Tiimonen sanoo. Seuraavat projektit ovat jo muhimassa. Takapihan orapihlaja-aita kaivetaan pois ja korvataan heinäseipäistä rakennettavalla aidalla. Vähitellen runsas piha muuttuu japanilaistyyppiseksi puutarhaksi. — Mustaa liuskekiveä, betonipenkkejä, kiviä, palju ja kesäkeittiö, Tiimonen suunnittelee. Edessä on myös sokkeliremontti salaojituksineen. Lue koko uutinen:

