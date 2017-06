Uutinen

Kymen Sanomat: Teatteri Kimara toteuttaa haaveensa ja järjestää esityksen Nelosteatterin sisäpihalla Viime syksynä Nelosteatterin talvikauden ohjelmiston esittelyn yhteydessä Teatteriryhmä Kimara kertoi haaveestaan käyttää esitystilana myös Nelosteatterin piha-aluetta. Nyt haave on toteutumassa. — Meitä on ollut seitsemän ihmistä talkoilemassa ja siivoamassa paikkoja. Suurin työ oli siivota jo useita vuosia hoitamatta olleelta pihalta pois kaikki puutarhajätteet, kertoo teatteriryhmän puheenjohtaja Esko Junkkari. Eino Leinon päivänä 6. heinäkuuta kuullaan puiden kauniisti varjostamalla Nelosteatterin sisäpihalla Leinon rakastettuja ja vähän vieraampiakin runoja. — Tämä on intiimi tila ja suorastaan idyllinen ilta-auringon säteiden suodattuessa puiden lomasta. Naapurissa olevan moottoripyöräkerhonkin kanssa olemme sopineet ettei esityksen aikaan päristellä, hymyilee Junkkari. Jos Eino Leino -ilta onnistuu, on ryhmällä mielessä muitakin sisäpihalle sopivia esityksiä. — Syksyllä haaveilimme esittävämme pihamaalla Pikku Pietarin pihan. Emme ole unohtaneet sitä, mutta haluamme edetä varovasti ja kokeilla pihan toimivuutta ja yleisön kiinnostusta ensin pienemmillä esityksillä, kertoo Junkkari. Teatteri Kimaran esitys Ilta Leinon seurassa Nelosteatterin Pikkupihassa 6. heinäkuuta kello 19. Lue koko uutinen:

