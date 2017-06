Uutinen

Kymen Sanomat: Seiväshyppääjä Matti Monosen ura huippu-urheilijana on ohi: ”Matka on ollut valtavan hieno, vaikka en koskaan päässyt perille” Matti Mononen on päättänyt lopettaa uransa seiväshyppääjänä. Mononen kertoo medialle välittämässään tiedotteessa, että hän oli ajatellut lopettaa seiväshypyn tämän kesän jälkeen. — Nyt kevät on ollut aika vaikea. En ole fyysisesti tarpeeksi hyvässä kunnossa, että olisi järkevää kilpailla, joten olen päättänyt lopettaa hyppyurani, Mononen kirjoittaa tiedotteessaan. Mononen, 33, edusti Suomea muun muassa Ateenan olympialaisissa vuonna 2004, kahdesti ulkoratojen MM-kisoissa ja kerran sisäratojen MM-kisoissa sekä vuonna 2006 Göteborgin Euroopan-mestaruuskisoissa, joissa hän sijoittui neljänneksi. Monosen ennätys 570 on Suomen kaikkien aikojen seitsemänneksi paras tulos. Urallaan hän edusti Imatran Urheilijoita vuoteen 2008 ja sen jälkeen Lappeenrannan Urheilu-Miehiä. Mononen on seiväshypyssä kolminkertainen Suomen mestari ulkoradoilla ja viisinkertainen Suomen mestari sisäradoilla. — Kun mietin koko uraani taaksepäin, on ensimmäinen tunne valtava pettymys. En koskaan päässyt sille tasolle ja niihin tuloksiin, mitkä olivat tavoitteena. Toisaalta olen myös ylpeä siitä, että olen aina uskaltanut yrittää täysillä ja elää sitä omaa unelmaani. Voisi sanoa, että matka on ollut valtavan hieno, vaikka en koskaan päässyt perille, Mononen kirjoittaa tiedotteessaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/30/Seiv%C3%A4shypp%C3%A4%C3%A4j%C3%A4%20Matti%20Monosen%20ura%20huippu-urheilijana%20on%20ohi%3A%20%E2%80%9DMatka%20on%20ollut%20valtavan%20hieno%2C%20vaikka%20en%20koskaan%20p%C3%A4%C3%A4ssyt%20perille%E2%80%9D/2017522419150/4