Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhtääläiselle Hannu Tähtiselle myönnettiin kunnallisneuvoksen arvonimi Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt pyhtääläiselle Hannu Tähtiselle kunnallisneuvoksen arvonimen 16. kesäkuuta. Pyhtään kunnanhallituksen tekemä ehdotus arvonimen myöntämisestä perustui Tähtisen yli neljäkymmentä vuotta kestäneeseen monipuoliseen ja ansiokkaaseen uraan Pyhtään kunnan luottamustehtävissä. Tähtinen on ollut Pyhtään kunnanvaltuutettuna 24 vuotta. Hän on toiminut Pyhtäällä monissa luottamustoimissa, kuten kunnanvaltuuston varapuheenjohtajana 12 vuotta ja kunnanhallituksen puheenjohtajana reilut viisi vuotta. Lisäksi Tähtinen on vaikuttanut Pyhtään kirkkovaltuustossa sekä ollut aktiivisesti mukana vanhusten ja sotaveteraanien asioista huolehtivien yhdistysten toiminnassa. Tähtinen on koulutukseltaan sähköinsinööri, ja hän jäi eläkkeelle Stora Enso Oyj:n vesivoimapäällikön tehtävästä vuoden 2009 alussa. Hän työskenteli eri sähkövoimayhtiöiden palveluksessa yhteensä 34 vuotta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/30/Pyht%C3%A4%C3%A4l%C3%A4iselle%20Hannu%20T%C3%A4htiselle%20my%C3%B6nnettiin%20kunnallisneuvoksen%20arvonimi/2017322420647/4