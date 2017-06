Uutinen

Kymen Sanomat: Mestarien valmentaja huolissaan Kotkan koripalloilusta — ”Pahalta näyttää” Vapun aattona kotkalaisen koripalloilun tulevaisuus näytti hienolta. KTP:n B-pojat voittivat Hongan SM-sarjan loppuottelussa ja toivat koripallokaupunkiin ensimmäisen poikien mestaruuden sitten vuoden 1989. Pikakelausta kaksi kuukautta eteenpäin — ja kuva on paljon synkempi. Juniorimestareista kolme tukipilaria on lähtenyt tai lähdössä muihin seuroihin, ja muuttoliike poispäin on ollut poikkeuksellisen kovaa myös vähän vanhempien joukossa. Kaikkiaan kahdeksan nuorten maajoukkuetason kotkalaistaustaista pelaajaa on lähdössä kasvattajaseurastaan. Se on kova isku, koska viime vuosina suunta on muutenkin ollut Kotkasta muualle. — Pahalta näyttää, KTP:n B-poikien valmentaja Marko Kylmälä sanoo. — Harmittaahan se, että parhaat pojat lähtevät muualle. Kylmälän mielestä Kotkassa on syytä huoleen, sillä uusien huippupelaajien kasvattaminen käy nykymenolla entistä haastavammaksi. — Jotkut sanovat, että meillä on paljon junioreita, mutta totuus on, että määrät ovat selvässä laskussa. Harrastajia ja uusia nuoria valmentajia pitää saada lisää. — Koripalloväen pitää mennä kouluihin kertomaan koripallosta ja alkaa aktiivisesti kilpailla harrastajista. KTP-Basketin puheenjohtaja Jyrki Lindström myöntää, ettei elämä korisliigassakaan ole enää niinkuin ennen. — 20—30 vuotta sitten kasvattajaseurasta lähtö oli poikkeuksellista, mutta nyt alkaa olla päinvastoin. Hän sanoo ymmärtävänsä koulut päättäneitä nuoria, jotka haluavat kokeilla koripalloa muualla. — Nuori koripalloilija lähtee Kotkasta yleensä joko opiskelun, rahan tai peliminuuttien vuoksi. Mutta sitä en ymmärrä, että B-ikäisiä poikia haalitaan valmennuskeskuksiin. Maailmalla sellaiset on todettu virheiksi ja purettu. Lue lisää perjantain Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

