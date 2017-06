Uutinen

Kymen Sanomat: Laiduntava karja on harvinainen näky — Maalaismaisema on muuttunut 50 vuodessa Paljon on muuttunut suomalaisessa maalaismaisemassa 50 vuoden aikana. Maa- ja metsätalousväestöä oli silloin 1,4 miljoonaa, tänä vuonna alle 150 000 ihmistä. Aivan eri tavalla kuljeksi maalaismaisemassa myös eläimiä 50 vuotta sitten. Lehmiä oli 1,1 miljoonaa ja hevosia 150 000. Nyt lehmiä on 275 000 ja hevosia 20 000. Laiduntava karja on niin harvinainen näky, että siitä pysähdytään ottamaan kuva, joka postataan sosiaaliseen mediaan. Työkonetta vetävä hevonen on ääri-ilmiö, jota todistamaan rientää valtakunnan koko media. 50 vuotta sitten karja ruokittiin kesällä nurmella ja suurimman osan vuotta kuivaheinällä. Sitä tarvittiin tolkuton määrä. Heinäpeltoa ja laidunta oli 1,3 miljoonaa hehtaaria. Tänä vuonna säilörehua kasvaa 470 000 hehtaarilla. Heinäpeltoa ja laidunta on 165 000 hehtaaria. Suomen kaiken karjan ruoka kasvaa siis puolet pienemmällä peltoalalla kuin 50 vuotta sitten. Kun maalaismaisemaa nyt katsoo, on vaikea uskoa, että itse asiassa peltopinta-ala on vähentynyt vain 16 prosenttia. 50 vuotta sitten Suomessa oli peltoja kaikkiaan 2,7 miljoonaa hehtaaria, mikä on eniten Suomen historiassa. Peltojen paketoinnin, maisemoinnin ja metsitysten jälkeen peltopinta-alaa on vielä 2,3 miljoonaa hehtaaria. Luonnonvarakeskus Luken tilastot, Tilastollinen vuosikirja 1967 Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/30/Laiduntava%20karja%20on%20harvinainen%20n%C3%A4ky%20%E2%80%94%20Maalaismaisema%20on%20muuttunut%2050%20vuodessa/2017322418265/4