Kymen Sanomat: Kymenlaakson sote-pilotti myöhästyy Sote-uudistuksen valinnanvapauspilottikokeilun aloittaminen myöhästyy Kymenlaaksossa. Näin uskoo Kouvolan hyvinvointijohtaja Arja Kumpu. Kumpu kertoo, että kaikkien lakien pitää olla hyväksyttyjä ennen kuin sote-pilotti voi käynnistyä, Kumpu sanoo. — Sote-pilotti tulee varmasti aikataulullisesti myöhästymään. Kun päätöksenteko etenee lakien osalta, myös sote-pilotin aikataulu tarkentuu. Kouvolan kaupunginhallitus päätti maanantaina osallistua valinnanvapauspilotin hakemiseen 7.7.2017 mennessä. Valinnanvapauspilotit tukevat sote-uudistuksen valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa. Pilotin oli määrä alkaa reilun vuoden päästä 1.7.2018. Myös Carea, Kotka ja Hamina ovat päättäneet pilottiin osallistumisesta. Perustuslakivaliokunta ilmoitti torstaina löytäneensä sote-uudistuksen suunnitelmista 15 perustuslain vastaista kohtaa. Siksi koko uudistuksen valmistelu viivästyy. Kummun mukaan pilottikokeilun valmistelu jatkuu perustuslakivaliokunnan päätöksestä huolimatta ja Kymenlaakson hakemus lähetetään eteenpäin. Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen ei halua vielä spekuloida pilottikokeilun lopullista kohtaloa. — Uskoisin, että lähipäivinä tulee tietoa jatkuvatko pilottikokeilut ennallaan ja aikataulussaan. Tällä hetkellä näyttää vielä siltä, että kokeilu jatkuu entisellään. Niirasen mielestä pilotin jatkumiseen vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valinnanvapauslainsäädännön aikataulu. Paatero: Aikataulussa pysyminen tuntuu tärkeämmältä kuin lopputulos Uuden palvelujärjestelmän käyttöönottoaikataulua perustuslakivaliokunta pitää epärealistisena ja peruspalvelut vaarantavana. Se edellyttää, että valinnanvapausjärjestelmä otetaan käyttöön hallitusti ja porrastetusti. SDP:n kotkalaiskansanedustajasta Sirpa Paaterosta tuntuu, että sote-uudistuksessa on painetta pysyä aikataulussa. Paateron mukaan kyseessä on iso muutos, jonka kunnollisesta valmistelusta pitäisi olla aikataulua enemmän huolissaan. Perustuslakivaliokunta piti aikataulua niin suurena riskinä, että se voi aiheuttaa jopa akuutin kriisin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä keväällä 2019. Paateron mukaan tämä riski on olemassa. — Jos ei ole pystytty kunnolla valmistautumaan ja yhtäkkiä siirretään palvelut, niin se voi aiheuttaa suurta hämminkiä niin työntekijöiden kuin kansalaistenkin puolella. Paatero ei usko, että tietotekniikkajärjestelmät olisivat valmiina vielä 1. tammikuuta 2019, jolloin sote- ja maakuntauudistuksen pitäisi toteutua. — Kannattaisi ottaa vähän malttia valmisteluun. Paatero haluaisi, että kaikki puolueet olisivat mukana sote-uudistuksen valmistelussa. Paateron mukaan torstain kyselytunnilla asia tuli uudelleen esille, mutta hallituspuolueet eivät suostuneet vastaamaan kysymykseen kaikkien puolueiden yhteistyöstä. — Minä henkilökohtaisesti, puolueeni ja koko oppositio olemme vaatineet yhteistyötä siitä asti, kun hallituskausi alkoi. Viime kaudella sote-uudistusta valmisteli kahdeksan puoluetta. Silloin sovittiin, että näin jatketaan. Kolme puoluetta petti tämän lupauksen. Niiranen: Koko uudistuksen aikataulu haasteellinen Carean Annikki Niirasen mukaan koko sote-uudistuksen aikataulu on ollut haasteellinen. — Sote-uudistukseen liittyvät uhat ja vaarat ovat olleet tiedossa jo aikaisemmin. Kun edetään näin nopealla aikataululla on vaarana, että markkinat häiriintyvät. Arja Kumpu myöntää, että sote-uudistuksen lakivalmistelu on ollut tökkivää. Hän ei kuitenkaan näe kiireistä aikataulua uhkana. — En usko, että sote-palveluiden saatavuus heikkenisi aikataulun takia, mutta ymmärrän ihmisten huolen. Lue koko uutinen:

