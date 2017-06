Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaakson Sähköverkon alueella oli vuonna 2016 valtakunnallista keskiarvoa vähemmän sähkökatkoksia Kymenlaakson Sähköverkon toimitusvarmuus on koko maan keskiarvoon verraten hyvällä tasolla, ja häiriöiden kesto asiakasta kohden on keskiarvoa lyhyempi. Tiedot käyvät ilmi Energiaverkko ry:n julkaisemasta valtakunnallisesta tilastosta, joka kertoo vuoden 2016 sähkönjakelun keskeytyksistä. Valtakunnallisesti sähkönjakelu oli vuonna 2016 keskeytyneenä noin kaksi tuntia sähkönkäyttäjää kohden. Kymenlaakson Sähköverkon alueella sähkökatkojen kesto oli keskimäärin 1,6 tuntia. Vuonna 2015 vastaava lukema oli 2,4 tuntia. Suomeen osui vuonna 2016 tavallista vähemmän myrskyjä. Silti suurin osa sähkökatkoista johtui myrskyjen sekä lumen aiheuttamista vioista. Vuoden 2016 suurimmat myrskyt, kesäkuun Salomon ja elokuun Rauli, eivät aiheuttaneet Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella suuria tuhoja, mutta helmikuun lopulla tykkylumi aiheutti häiriöitä sähkönjakeluun usean päivän ajan. Suomessa sähköverkkoja uusitaan parhaillaan noin 800 miljoonalla eurolla vuodessa. Kymenlaakson Sähköverkko on investoinut verkkoihin vuosina 2011—2016 yhteensä noin 110 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna toimitusvarmaan verkkoon investoidaan noin 15 miljoonaa euroa. Määrällisesti eniten investoinnin kohteita on Kotkan alueella, mutta euromääräisesti suurin investointi löytyy Lapinjärveltä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/30/Kymenlaakson%20S%C3%A4hk%C3%B6verkon%20alueella%20oli%20vuonna%202016%20valtakunnallista%20keskiarvoa%20v%C3%A4hemm%C3%A4n%20s%C3%A4hk%C3%B6katkoksia/2017322419497/4