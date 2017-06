Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan keskustan sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspiste avautuu jälleen Kymenlaakson Jäte jatkaa Kotkansaaren kierrätyspistettä vakituisena palveluna. Piste palvelee maanantaista 3. heinäkuuta alkaen Goodwill-myymälän yhteydessä. Kierrätyspisteelle voi tuoda pieniä sähkölaitteita ja pieniä metallijätteitä sekä pieniä määriä kodin vaarallisia jätteitä ja kotitalouksien tietoturvapaperia. Kierrätyspisteelle tuotavien jätteiden on oltava sen kokoisia, että ne jaksaa kantaa käsissä tai ne mahtuvat tavalliseen muovikassiin. Suuremmat jätteet ja peräkärrykuormat on edelleen toimitettava Heinsuon jäteasemalle, sillä Kotkansaaren pisteessä tilaa on vähän. Jätteet otetaan vastaan maksutta. Kierrätyspistettä kokeiltiin viime talvena, joulu-tammikuun aikana samassa paikassa. Kuukauden aikana kävijöitä oli yhteensä 1300. Samoissa tiloissa toimivaan Sotek-säätiön Goodwill-myymälään voi tuoda käyttökelpoisia tavaroita kierrätykseen. Lue koko uutinen:

