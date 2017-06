Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan ortodoksinen kirkko täytti 180 vuotta Haminan ortodoksisen seurakunnan Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkon 180-vuotisjuhlallisuuksia vietettiin torstaina Haminassa. Paikalla oli muun muassa Helsingin hiippakunnan piispa metropoliitta Ambrosius, joka toimitti torstaiaamuna juhlaliturgian yhdessä muun papiston kanssa. Tapahtuma on osa Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkon juhlaviikkoa. Puoli vuotta Haminan seurakunnan kirkkoherrana toiminut Ville Kiiveri kertoo juhlallisuuksien onnistuneen hyvin. Esimerkiksi 180-vuotisjuhlallisuuksia oli torstaina seuraamassa noin 100 ihmistä. — Viikon aikana tapahtumissa on ollut enemmän väkeä kuin osasimme odottaa. Normaalisti esimerkiksi sunnuntaijumalanpalveluksissa käy noin 30 ihmistä, mikä on prosentuaalisesti aika paljon, kun huomioi, että jäseniä seurakunnalla on Haminassa noin 300. Juhlallisuudet jatkuvat tänään perjantaina rukoushetkellä ja luennolla Johannes Kronstadtilaisesta. Lauantaihin asti pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin Trapesassa osoitteessa Isoympyräkatu 20 on auki valokuva- ja kirkollisten esineiden näyttely. Lue koko uutinen:

