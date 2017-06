Uutinen

Kymen Sanomat: Topias Kotiniemi: Lautakuntamme ei hallunnut valinnanvapauspilottiin Pitkän uran kunnallispolitiikassa tehnyt Topias Kotiniemi (kok.) on tuoreen Kotkan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja. Tilanne on erilainen kuin ennen tämän lautakunnan puheenjohtajilla. Nimittäin mikäli sote etenee suunnitellusti, lautakunnan työkenttä kapenee ja lopulta loppuu vuoden 2019 alussa. — Sotesta äänestettiin lautakunnan ensimmäisessä kokouksessa. Lautakunta ei olisi halunnut hakea valinnanvapauspilottiin, kaupunginhallitus päätti toisin. — Omasta mielestäni kokeiluun pitää pyrkiä ja toivottavasti myös pääsemme siihen. Kymenlaakson yksituumaisuus on tässä asiassa vihdoin saavutettu, siitä pitää pitää kiinni, puheenjohtaja sanoo. Lue koko uutinen:

