Kymen Sanomat: Suomen ja Venäjän rajavartiostojen yhteistyö toimii — politiikasta ei puhuta Suomen ja Venäjän rajavartiostojen yhteistoiminta sujuu hyvin. Poliittiset kiistat Euroopan unionin ja Venäjän välillä eivät näy rajavartioston arjessa. —Arjessa emme puhu Ukrainan tapahtumista. Pyrimme tekemään työmme yhdessä ammattimaisesti ja jättää politiikan sikseen, Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja, Eversti Ismo Kurki sanoo. Suurin osa laittomasti rajan yli pyrkivistä jää tällä hetkellä kiinni jo Venäjän puolella rajaa. — Kiinnijäämiset ovat merkki siitä, että yhteistyö Venäjän kanssa toimii, mutta se ei tietenkään vähennä oman valvontamme tarvetta. Toimiva järjestelmä myös ennaltaehkäisee yrityksiä, Kaakkois-Suomen rajatoimiston päällikkö Tomi Tirkkonen sanoo. Venäjän kanssa vaihdetaan tietoja havainnoista rajan tuntumassa ja autetaan puolin ja toisin myös tutkinnoissa. Tietoja vaihdetaan lähes päivittäin. Monet keinot Kaakkois-Suomen rajalla on yli 30 kilometrin matkalla kiinteää teknistä valvontaa, eli liikkeentunnistimia ja kameroita. Lisäksi käytössä on siirrettäviä valvontalaitteita, joiden paikkoja vaihdetaan tiedustelun ja riskianalyysien perusteella. Riskianalyysillä löydetään paikat, joista tulijoita odotetaan. Esimerkiksi älypuhelinten myötä rajanylittäjät ovat alkaneet jakaa karttatietoja sosiaalisessa Teknistä valvontaa täydennetään liikkuvilla partioilla. Maastossa käytetään apuna koiria, jotka haistavat ihmisen jäljen hyvin tarkasti. — Sen lisäksi, että tekniikka on nykyään tärkeää, myös paikalliset asukkaat ovat meille suuri apu. Rajan tuntumassa asuvat ihmiset ilmoittavat meille herkästi havainnoistaan, Kaakkois-Suomen rajavartioston Ismo Kurki kertoo. Rajavartijaa ei voi korvata Rajanylityspaikkojen valvonnassa tärkeintä on rikostiedustelu. Sen avulla löydetään riskiryhmät, joihin kiinnitetään erityishuomiota. Kurki korostaa myös yksittäisten rajavartioiden kokemusta. — Rajatarkastajia ei pysty korvaamaan. Vain muutaman sanan vaihtamalla kokenut tarkastaja voi huomata poikkeaman, jonka perusteella rajanylittäjä otetaan huolellisempaan tarkastukseen. Lue lisää päivän Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

