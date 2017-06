Uutinen

Kymen Sanomat: Roope Tonteri vieraili Huippuvuorilla ja pakeni tsunamia — Katso lautailijahuipun kuvaama video! Jäämeri, pystysuorat vuorenseinämät ja yötä päivää korkealta paistava aurinko. Kun lumilautailija Antti Autti pyysi Roope Tonteria mukaan kuvausreissulle, kolminkertainen maailmanmestari tiesi, että käsillä olisi ainutlaatuinen matka. Kouvolalainen Tonteri on nähnyt ja kokenut maailmalla, mutta Huippuvuorilla laskeminen oli Tonterin mukaan aivan ainutlaatuista. Ensimmäinen vuorokausi Huippuvuorilla oli täynnä tapahtumia, sillä alueen luonto on näytti mahtinsa välittömästi. Mursujen ja sinivalaiden ihailemisen lisäksi seurue todisti tsunamia lähietäisyydeltä. — Menimme ottamaan kuvia jäälautalla olevasta mursusta ja huomasin, että aalto on tulossa. Kysyin oppaalta, onko se vaarallinen. — Opas sanoi "Oh f*ck, we need the get the f*ck out of here". Tsunamin aiheutti pienen matkan päässä mereen tippunut jäälohkare. Suomalaiset olivat tuolloin pienellä veneellä merellä. — Olimme rannan ja aallon välissä, aalto alkoi tietenkin kasvaa meitä päin. Toinen veneemme oli oikealla puolella. Siellä oli katsottu, että me hävisimme aallon taakse. Seurueen onneksi mitään ei käynyt. — Olin juuri lukenut, ettei jäätikköä saisi mennä 150 metriä lähemmäs. Olimme ehkä 50 metrin päässä. Tiesin, että jos siitä lohkeaa jotain, meille tulee kiire. Paikallisten mukaan tilanteessa oli kuitenkin tosi kyseessä. — Yksi vanhempi opas sanoi, ettei hän ole ikinä nähnyt noin isoa tsunamiaaltoa, Tonteri huokaisee helpotuksesta. Lue lisää päivän Kymen Sanomista.

